Colombia enfrenta a Marruecos en Copa Davis: "Quedan por ajustar algunos detalles"

Todo esta listo para que este fin de semana se dispute la serie entre el equipo Colombia Colsanitas y Marruecos en el Play Off del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Todo el equipo de nuestro país lleva una semana en territorio africano para ajustar los detalles del duelo que esperan sea favorable.

Vea también: [Video] Frank Fabra indignó a la hinchada del DIM por cantar canción de Nacional

En cabeza de Nicolás Mejía, hoy la raqueta masculina número uno de nuestro país, los jugadores entrenan sobre la cancha de tierra batida que fue la superficie elegida por los locales y también es muy favorable para los nuestros.

Sobre los días de trabajo que vienen adelantando, el capitán Alejandro Falla, aseguró que pese a lluvia se han completado entrenamientos muy provechosos y que ahora esperan el sorteo para definir los enfrentamientos.

"Ha llovido bastante, esperemos que el entrenamiento llegue bien, el equipo está bien. Estamos motivados, todavía quedan por delante ajustar algunos detalles previo a la confrontación. Los jugadores se han sentido cómodos pese a las condiciones climáticas, pero hay buenas sensaciones y vamos a llegar muy bien preparados para este duelo en Casablanca", dijo el capitán.

¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo de la confrontación será este viernes 6 de febrero en Marruecos y definirá los duelos de individual en su orden y los de dobles. Finalmente los jugadores elegidos por Colombia fueron: Nicolás Mejía, Adrià Soriano, Nicolás Barrientos y Miguel Tobón, este último quien todavía no ha podido debutar.

La novedad para esta confrontación es Juan Sebastián Gómez quien viene haciendo carrera en diferentes Challenger y se ganó la oportunidad de llegar a este importante duelo del equipo colombiano.

Le puede interesar: ¿Cambio de plan con Jhon Durán? Fenerbahce pierde ficha clave y busca reemplazo

Los nombres elegidos por Marruecos son: Reda Bennani, Yassine Dlimi, Taha Baadi y para dobles muy seguramente estarán Karim Bennani y Younes Lalami, la novedad es que todos son tenistas en proyección y ninguna está ni siquiera en el top 500 de la ATP.

Nicolás Mejía, el líder del equipo que espera protagonismo

Nicolás Mejía por estos días vive uno de los mejores momentos de su carrera y seguramente quiere revalidarlo con el Equipo Colombia Colsanitas para que pueda alcanzar una victoria en Casablanca ante Marruecos.

Lea también: Fluminense prioriza a Jhon Arias: las medidas que tomarán para convencer a Wolverhampton

El jugador hoy es el número 177 del ranking de la ATP y quiere sacar lo mejor de su tenis para encontrar la victoria en condición de visitante ante uno de los equipo africanos de mayor proyección en la escena internacional.

"Este 2026, ahora que estamos en Copa Davis, uno de nuestros objetivos es poder llevar nuevamente el equipo a los qualifiers, ya que tenemos varios años en los que no hemos podido volver y ojalá ahora se nos pueda dar y ante Marruecos sería increíble. En lo personal estoy en un muy buen nivel, creo que es el mejor de mi carrera, quiero aprovechar y mantener este nivel", dijo el tenista.