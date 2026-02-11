José Quintana tiene nuevo equipo en las Grandes Ligas

El beisbolista colombiano José Quintana tiene todo listo para disputar una nueva temporada en las Grandes Ligas. Este miércoles 11 de febrero se dio a conocer que el lanzador zurdo llegó a un acuerdo para firmar con los Colorado Rockies.

De esta manera, el pelotero nacido en el municipio de Arjona del departamento de Bolívar afrontará su campaña número 15 en las Grandes Ligas, desde que debutó en el 2011 con la organización de los Medias Blancas de Chicago.

Se espera que Quintana se sume a los campos de entrenamiento de los Colorado Rockies, después de disputar el Clásico Mundial de Béisbol con la Selección Colombia, en donde fue designado como capitán del equipo nacional.

Carrera de José Quintana en las Grandes Ligas

José Quintana fue firmado a los 17 años por los Mets Nueva York. Posteriormente tuvo contrato de Ligas Menores con los Yankees de Nueva York, hasta que en 2011 se vinculó con los Medias Blancas de Chicago.

El debut del lanzador en la MLB se registró con la organización de Chicago, con la que disputó 25 juegos, de los cuales fue abridor en 22 oportunidades y cerrado en seis ocasiones.

Quintana terminó su primer año en Grandes Ligas con saldo de 6 victorias y seis derrotas.

Durante su carrera en la MLB, el colombiano ha hecho parte de Cachorros de Chicago, Angelinos de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco, Piratas de Pittsburgh, Cardenales de San Luis, Mets de Nueva York y Cerveceros de Milwaukee.