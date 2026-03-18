Próximo partido de Camila Osorio en el Abierto de Miami

Inició una nueva edición del Abierto de Miami, una de las competencias más importantes de la temporada 2026 y por la cual justamente varios de los mejores tenistas del mundo participan en ella, tal como es el caso de Sinner, Alcaraz y en la rama femenina la colombiana, Camila Osorio.

La tenista colombiana tuvo un debut sólido y convincente en el Abierto de Miami 2026, ya que logró imponerse en sets corridos a la checa Katerina Siniaková con una contundente diferencia, lo que le permite incluso llegar en mejores condiciones a la siguiente ronda.

Lea también ¡Histórico! Venezuela se corona campeón del clásico Mundial de Béisbol

Camila Osorio avanza a la ronda 64 del Abierto de Miami

El encuentro, disputado en la cancha Grandstand, comenzó con un dominio claro de la jugadora cucuteña. Osorio mostró un tenis agresivo desde el fondo de la pista, combinando precisión en sus golpes y una buena lectura del juego de su rival. En el primer set, la colombiana fue ampliamente superior, logrando varios quiebres de servicio que le permitieron cerrar el parcial con un contundente 6-1 en poco tiempo.

En la segunda manga, el desarrollo fue más parejo. Siniaková, ubicada dentro del top 50 del ranking mundial, elevó su nivel y aprovechó algunos errores de Osorio para ponerse en ventaja parcial de 4-2, lo que hacía prever un posible tercer set. Sin embargo, la colombiana reaccionó con carácter y determinación, recuperando su mejor versión en los momentos clave del partido.

A partir de ese momento, Osorio encadenó cuatro juegos consecutivos, mostrando fortaleza mental y solidez en su servicio. La latinoamericana supo presionar en los intercambios largos y capitalizar las oportunidades de quiebre, cerrando finalmente el set por 6-4 y sellando su victoria en dos parciales.

Con este triunfo, Camila Osorio avanza a la segunda ronda del torneo, donde se medirá ante la también checa Karolina Muchova el jueves 19 de marzo, en busca de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario WTA.

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿En qué puesto del Ranking WTA está Camila Osorio?

Actualmente, la tenista colombiana Camila Osorio se encuentra aproximadamente en el puesto 58 del ranking WTA (actualización de marzo de 2026) tras lo ocurrido en el Indian Wells.