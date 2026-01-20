Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Jannik Sinner

Sinner debuta con victoria en el Australian Open y avanza a segunda ronda

Jannik Sinner regresa a la acción en 2026 y lo hace con contundente victoria en el Australian Open.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Sinner avanza a la segunda ronda del Australian Open en busca de defender el título
Sinner avanza a la segunda ronda del Australian Open en busca de defender el título // AFP

Inició una nueva edición del Australian Open y comenzó con el dominio de victorias de grandes figuras como lo son el veterano serbio, Novak Djokovic y recientemente la del italiano, Jannik Sinner, quien inició con firmeza su defensa del título en el Australian Open 2026.

Sinner avanzó con autoridad a la segunda ronda tras derrotar al francés Hugo Gaston en un encuentro que terminó de forma inesperada en la Rod Laver Arena de Melbourne Park. El italiano, que busca conquistar un histórico tercer título consecutivo en el Grand Slam australiano.

Tour Down Under 2026: etapas, favoritos y dónde ver la carrera

Lea también

Tour Down Under 2026: etapas, favoritos y dónde ver la carrera

Así fue la victoria de Sinner en el Australian Open

Jannik mostró un tenis dominante antes de que Gaston se viera obligado a retirarse cuando el marcador señalaba 6-2, 6-1 a favor de Sinner tras poco más de una hora de juego.

Desde los primeros puntos, Sinner impuso un nivel superior al de su rival. Aunque al inicio del partido cedió 0-40 en su primer servicio, rápidamente corrigió su rendimiento, conectando una serie de aces y juegos sólidos con el saque que le permitieron controlar el ritmo del duelo.

Mina: Regreso a la titularidad y liderazgo en el Cagliari

Lea también

Mina: Regreso a la titularidad y liderazgo en el Cagliari

La retirada de Gaston llegó al término del segundo set, cuando el francés, situado en el puesto No. 93 del ranking ATP, mostró visibles signos de malestar físico y decidió no continuar para evitar agravar una lesión. Gaston se marchó del campo visiblemente afectado, incluso con lágrimas, mientras Sinner le dedicó un gesto de apoyo y saludo al público, que respondió con aplausos para ambos jugadores.

En otras noticias: Etapa 14 - Rally Dakar 2026 | Deportes RCN



Próximo partido de Sinner en el Australian Open

Sinner sigue encaminado a defender el título que obtuvo en la temporada 2025 y para ello el siguiente reto que deberá afrontar será al australiano, James Duckworth, a quien se medirá el miércoles 21 de enero.

En esta nota

Jannik Sinner Abierto de Australia Novak Djokovic