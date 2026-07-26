Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así va Colombia en el medallero

Llegó la hora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. La delegación colombiana tuvo participación el viernes 24 de julio en la inauguración de las justas deportivas con más de 475 deportistas que participarán en 34 disciplinas.

De hecho, en la primera jornada de deportes, Colombia logró ganar una que otra medalla que los hace estar en las primeras cuatro casillas, igualando con Venezuela gracias a seis medallas conseguidas en este sábado 25 de julio. Sin embargo, la disputa parece que volverá a ser entre México y Cuba.

Para las demás delegaciones, estos Juegos Centroamericanos y del Caribe tiene sensaciones de revancha en busca de superar a México y a Cuba. Estas dos naciones son las únicas que han logrado ganar el medallero final de cada uno de los juegos.

Colombia poco a poco va dando de qué hablar con las primeras emociones de los deportes. Con seis medallas, esperan seguir por la misma línea en las próximas disciplinas para poder acercarse al podio.

ASÍ LE FUE A COLOMBIA EN LA PRIMERA JORNADA DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Entre las primeras competencias que tuvo presencia de colombianos en este sábado 25 de julio fue Waterpolo, Judo, Tiro con Arco y Ciclismo de Ruta. En cada una de esas disciplinas, Colombia se destacó con medallas para estar en la parte alta del medallero.

Una única medalla de oro para Colombia fue de Walter Vargas en ciclismo de ruta. La primera prueba fue una contrarreloj individual que logró vencer el tiempo con 47:13:46 sacándole más de un minuto a Édgar Cadena, representante de México que se quedó con la presea de plata.

La selección de Waterpolo masculina, comandada por Juan Vallejo, Santiago Cuervo, Sebastián Rendón, Kevin Buitrago, Tomás Gil, Andrés Mora, Carlos Sánchez, Alejandro Saldarriaga, Camilo Camacho, Jean López, Juan Herrera, Juan Castillo, Juan Zuluaga y Juan Hernández lograron conseguir la medalla de plata.

Estos deportistas lograron a Venezuela, a República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y México en las semifinales. En la final perdieron contra Puerto Rico con un marcador de 16-12 para alcanzar la medalla de plata.

Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz fueron los encargados de darle a Colombia una presea de plata en tiro con arco recurvo. Dejaron atrás a República Dominicana, a Guatemala y en la final no pudieron contra México.

Por su parte, Ana María Rendón, Isabella Forero y Tania Arias formaron parte de la categoría femenina de tiro con arco recurvo. Colombia también consiguió una medalla de plata al ganarle a Panamá, a República Dominicana y perdieron la final ante México.

En Judo, María Villalba en la categoría de 57 kilógramos le ganó a Alejandra Ruiz de El Salvador, a Kristine Jiménez de Panamá en las semifinales, pero en la final perdió con Ana Rosa de República Dominicana. Por su parte, Érika Lasso en la categoría de 48 kilógramos pasó a la semifinal superando a la cubana Yainet Coronado. En semis perdió con Nemesis Calderón y en la disputa por el bronce superó a Edna Carrillo de México.

COLOMBIA EN EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

1. México | 7 de oro | 5 de plata | 6 de bronce | total: 18 medallas

2. Cuba | 4 de oro | 0 de plata | 4 de bronce | total: 8 medallas

Lea también Bucaramanga sorprendió a un Millonarios sin ideas: victoria agónica en el debut

3. Venezuela | 2 de oro | 1 de plata | 3 de bronce | total: 6 medallas

4. Colombia | 1 de oro | 4 de plata | 1 de bronce

5. República Dominicana | 1 de oro | 2 de plata | 2 de bronce | total: 5 medallas