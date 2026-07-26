Bucaramanga sorprendió a un Millonarios sin ideas: victoria agónica en el debut

Llegó el día esperado para la afición de Millonarios con el estreno en el Estadio El Campín contra el Atlético Bucaramanga. Un partido que sirvió para ver a las nuevas fichas de ambas escuadras, pero que contó con pocas emociones en los arcos rivales.

Al Bucaramanga le pesó bastante llegar al arco de Javier Burrai, guardameta argentino que llegó para este segundo semestre. No hubo remates de los delanteros ni alguna aproximación por parte de la visita que pusiera en peligro al nuevo arquero.

Para destacar en el Atlético Bucaramanga sin duda alguna está la labor de los zagueros que rechazaron todos los centros de Millonarios. En los locales no hubo muchas ideas y en envíos al área muchas veces se perdieron por los costados sin llegar a peligrar mucho.

Sin embargo, en la última jugada del partido, Bucaramanga aprovechó su único remate al arco en el compromiso. Emerson Batalla definió cruzado y puso el gol de la victoria.

CRISTOPHER FIERMARÍN SALVÓ A BUCARAMANGA EN EL PRIMER TIEMPO

Fabián Bustos tuvo a Javier Burrai desde el arranque, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra y Daniel Ruiz como los refuerzos. Rodrigo Contreras y Leonardo Castro en el ataque por la ausencia de Andrey Estupiñán que debe cumplir fechas de sanción, al igual que Andrés Llinás.

Bucaramanga tuvo a Omar Albornoz, José Ortiz y Cristopher Fiermarín que parece ganarle la pelea a Diego Novoa en el arco ‘Leopardo’. Los primeros minutos pasaron desapercibidos con propuestas más resguardadas de Millonarios y de la visita.

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No fue sino hasta los 17 minutos que Millonarios inquietó a Cristopher Fiermarín con un remate de Leonardo Castro y el uruguayo respondió de buena forma. Bucaramanga intentó llegar al arco custodiado por Javier Burrai en un error de Sebastián Valencia que se resbaló, Jhon Freddy Salazar trató de jugar con Fabián Sambueza y Rodrigo Ureña milagrosamente salvó.

La más clara del partido se dio a los 41 minutos con un córner que encontró a Leonardo Castro en el segundo palo. El ex Medellín controló y sacó un remate cruzado y Cristopher Fiermarín salvó notablemente. Con ese empate sin goles y de pocas emociones terminaron los primeros 45.

VICTORIA AGÓNICA DE BUCARAMANGA EN EL CAMPÍN

En la segunda parte, la propuesta de Millonarios fue atacar por los costados mientras que Bucaramanga seguía siendo sólido en la zaga defensiva para detener los embates capitalinos. Luciano Pons y Fabián Sambueza intentaron sacar ventajas.

Millonarios intentó llegar por las bandas con Sebastián Valencia, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra con centros, pero nadie lograba definir con la referencia de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. La defensa del visitante estuvo atenta y desactivó las llegadas de un equipo necesitado ante su afición.

Rodrigo Ureña avisó con un disparo lejano que pasó por encima, mientras que Luciano Pons pudo abrir el marcador con una llegada en soledad, pero la zaga defensiva molestó para que la pelota quedara en las manos de Javier Burrai. Emerson Batalla entró por Jhon Freddy Salazar y fue determinante al final.

Millonarios movió el banquillo con la entrada de Carlos Darwin Quintero por Leonardo Castro. El ex Deportivo Pereira tuvo el único remate de los locales con un disparo fácil para las manos de Cristopher Fiermarín.

Cuando parecía que todo iba a quedar en ceros entre Millonarios y Bucaramanga, un saque de banda encontró a Fabián Sambueza que filtró la pelota para Emerson Batalla. El ex Santa Fe definió cruzado para poner el único tanto. La visita pudo anotar un segundo con un disparo de Aldair Zárate que pegó en el travesaño.

¿QUÉ VIENE PARA MILLONARIOS Y BUCARAMANGA?

No fue el arranque deseado para Millonarios que tampoco tuvo una buena pretemporada cayendo en Lima contra Universitario de Deportes con una diferencia de dos goles y ante Colo Colo en Bogotá. En la siguiente fecha tendrán que visitar al bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla en el Romelio Martínez.

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Por su parte, Bucaramanga arranca dulce con el nuevo proyecto encabezado por Pablo Peirano. El uruguayo tendrá que seguir con este buen comienzo en la segunda fecha recibiendo la visita de Llaneros el próximo jueves 30 de julio. Luego vendrá el clásico con el Cúcuta Deportivo el lunes 3 de agosto.