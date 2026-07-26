Amaranto destacó primer problema con Medellín: "Confundimos intensidad con desorden"

Arrancó de manera oficial el nuevo proyecto del Deportivo Independiente Medellín en la Liga BetPlay con Luis Amaranto Perea que debutó en la Copa Sudamericana con un empate ante Vasco da Gama y ahora, una victoria apretada en un buen partido contra el Deportivo Pasto.

El Medellín sabe lo que es sufrir, pero sacó una victoria importante de 3-2 en condición de local en el Estadio de Ditaires para iniciar con buenas sensaciones en la Liga BetPlay 2026-II. Fue también el turno para Jeison Medina como titular en busca de afianzarse como el goleador del club. Jhan Mena marcó en lugar del lesionado Frank Fabra y Jhon Montaño sigue reportándose para salvar el triunfo.

Poco a poco, Amaranto Perea va encontrando la forma en este nuevo Medellín. En rueda de prensa se mostró satisfecho por la respuesta de sus jugadores antes de la vuelta de Copa Sudamericana en Brasil y el Deportivo Cali en la segunda fecha de la Liga BetPlay.

AMARANTO PEREA Y LOS DETALLES A CORREGIR

En la rueda de prensa posterior, Amaranto Perea afirmó que el equipo se siente cansado y fatigado en este arranque, y dejó claro que las desatenciones de los dos goles de Pasto no pueden volver a ocurrir en la competencia ni en la Copa Sudamericana.

De hecho, el entrenador explicó que van por buen momento, pese al poco tiempo, “yo destaco que por momentos el equipo juega bien. Bascula bien, entiende por donde debe atacar, pero cuando nos ponemos arriba en el marcador nos ponemos un poco nerviosos y por momento estamos confundiendo intensidad con desorden. Si ajustamos ahí, el equipo no solamente puede marcar más goles, sino tener el control del partido”.

Por la misma línea, sentenció que, “la idea era no darle nada al rival. Ir ganando y esperar que el rival se vaya frustrando. Quisimos llegar muy rápido a portería, nos faltó circular el balón y encontrar los espacios que estábamos encontrando en el primer tiempo y nos estaba perjudicando bastante. Creo que hay actitud, hay ganas, a veces con desorden, pero ajustando eso, creo que el equipo puede crecer mucho”.

Se refirió a la manera de fortalecer la zaga defensiva, especialmente por su experiencia como defensor central, “al final el primer gol viene de un tiro de esquina, nos ganan la espalda y luego el otro es uno contra uno y no hay ninguna queja. Se debe revisar por qué nos ganan la espalda y se produce el tiro de esquina. En el segundo gol, eso no puede pasar.

No podemos tener el partido arriba y tener una desconcentración como esa. Son cosas puntuales que debemos corregir. Las acciones que generan son porque saltamos a zonas que no debemos estar. La ansiedad de ser intensos nos está confundiendo y somos un poco desordenados. Por suerte se ganó, pero debemos trabajar mucho en esa segunda línea”.

Para evitar estos detalles, Amaranto también indicó que, “tenemos que mejorar en muchos aspectos sin duda. Muchas veces un desajuste individual termina desajustando una línea y es donde tenemos que mejorar. Es un poco de mala suerte y confusión en los goles. Tenemos que estar mucho más concentrados y es tarea de todos no perder detalles y minimizar el error”.

EL PLAN PARA ENFRENTAR A VASCO DA GAMA

Con pocos días de descanso, Amaranto Perea afirmó que movió algunas fichas de titulares para darles tiempo a otros jugadores, “después del primer partido con todas las emociones que había contra un rival fuerte, creo que la posición de ellos en Brasil no expresa lo que hacen en el campo.

La intensidad nos hacía tener un descanso en este partido. Era el momento para refrescar y que todos se sientan parte del equipo. Hicimos cinco cambios y el equipo jugó bien. Quiero que todos agarren los conceptos y que cuando les toque participar, a qué jugamos nosotros. Para mí es lo más importante”.

Además, Amaranto también detalló cómo está el equipo y se refirió al desgaste por parte de sus jugadores. Por esta razón no alineó a Agustín Martegani, le dio minutos a Luis Escorcia y a otros futbolistas que no han tenido tanta regularidad.