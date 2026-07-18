Kimi Antonelli ganó la 'pole position' del Gran Premio de Bélgica de F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

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El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo -a 44 centésimas-, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en el campeonato, a 32 puntos- sale quinto, desde una tercera fila que completa el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

El sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que sale octavo, lo harán desde la cuarta fila.

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El francés Isack Hadjar (Red Bull) acabó décimo la cronometrada principal, pero, al haber sustituido numerosos componentes, ha sido sancionado con la pérdida de 30 puestos, motivo por el cuál el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine), que habían sido eliminados en la segunda ronda (Q2) ocuparán el noveno y el décimo puesto en parrilla, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había caído, con el decimotercer tiempo, en la Q2, avanza, gracias a las sanciones mencionadas, dos puestos; y arrancará undécimo este domingo.

El español Carlos Sainz (Williams), merced a la sanción de Hadjar, avanza una posición y arrancará decimocuarto.

Su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá vigésimo primero, dos puestos por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).