Knicks es el primer finalista de la Conferencia Este en la NBA

La temporada de los New York Knicks ya es histórica. La franquicia neoyorquina logró su clasificación a las finales de la Conferencia Este tras imponerse a los Philadelphia 76ers en una serie intensa y cargada de dramatismo, devolviendo la ilusión a una afición que llevaba años esperando volver a ver a su equipo entre los mejores de la NBA.

Los Knicks sellaron el pase luego de una actuación sólida tanto en defensa como en ataque que terminó con un 4-0 definitivo en el marcador global, mostrando la identidad competitiva que construyeron durante toda la campaña.

Knicks aplastó a 76ers y es finalista de la Conferencia Este

El conjunto dirigido por Tom Thibodeau supo resistir la presión de unos 76ers que pelearon hasta el final liderados por Joel Embiid, pero la profundidad del plantel neoyorquino terminó marcando la diferencia en los momentos decisivos.

Una de las grandes figuras de la serie fue Jalen Brunson. El base volvió a demostrar por qué es el líder absoluto del equipo y uno de los jugadores más determinantes de estos playoffs que cerró la victoria ante 76ers anotando 22 puntos en 28 minutos dentro de la cancha.

Knicks selló su clasificación con un extraordinario primer cuanto en el que le sacaron casi 20 puntos de diferencia a su rival, terminando 24-43, y remataron en el tercer cuarto con u triunfo 26 a 41.

En Nueva York, mientras tanto, la ilusión crece cada vez más. La clasificación a las finales del Este representa un paso enorme para una franquicia histórica que llevaba demasiado tiempo lejos del protagonismo. El Madison Square Garden volvió a vibrar como en sus mejores épocas y la ciudad sueña con la posibilidad de pelear nuevamente por un título de la NBA.

¿Cuál será el rival de Knicks en la final de la Conferencia Este?

El rival de los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este se definirá una vez termine la serie entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers, según el cuadro actual de los playoffs.

Por ahora, esa eliminatoria sigue en disputa, por lo que Nueva York deberá esperar algunos días más para conocer a su próximo adversario. La NBA todavía no ha confirmado la fecha exacta del inicio de la final del Este, aunque se espera que arranque apenas concluya la otra semifinal de conferencia.