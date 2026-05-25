Se calentó la final de Conferencia Este de NBA con el empate de Spurs en el juego 4 ante Oklahoma

Los San Antonio Spurs respondieron en el momento más importante de la temporada y aplastaron 103-82 al Oklahoma City Thunder en el Juego 4 de la final de la Conferencia Oeste, igualando la serie 2-2 y devolviendo toda la presión al equipo de Oklahoma.

El conjunto texano firmó una actuación dominante en ambos costados de la cancha y encontró en Victor Wembanyama a su gran figura de la noche para ilusionarse con darle vuelta a la serie final.

Contundente victoria de Spurs sobre Oklahoma

El joven fenómeno francés de Spurs tuvo una destacada participación a lo largo de 31 minutos marcando con 33 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos, liderando a unos Spurs que prácticamente controlaron el partido desde el primer cuarto.

Wembanyama mostró agresividad ofensiva, dominio defensivo y una enorme personalidad para cargar al equipo en un encuentro que era prácticamente obligatorio ganar tras la derrota sufrida en el Juego 3.

San Antonio marcó diferencias desde el primer cuarto al lograr sacarle 9 puntos de diferencia que dejó sin respuesta al Thunder. La intensidad defensiva fue clave para cambiar completamente la historia del partido.

Los Spurs lograron limitar a Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 19 puntos pero nunca pudo sentirse cómodo frente a la presión constante de los locales. Además, Oklahoma City sufrió muchísimo desde la línea de tres puntos, con apenas un 18% de efectividad.

La derrota dejó muchas dudas en Oklahoma City, especialmente por la poca producción ofensiva de sus jugadores secundarios y por la dificultad para romper la defensa rival. El Thunder registró su menor cantidad de puntos en estos playoffs y ahora deberá recuperar rápidamente la confianza para el Juego 5.

Con esta victoria, la serie quedó empatada 2-2 y promete un cierre espectacular. El quinto partido se disputará en Oklahoma City y todo apunta a que esta final del Oeste podría convertirse en una de las más emocionantes de los últimos años, con dos franquicias jóvenes, talentosas y lideradas por estrellas que representan el futuro de la NBA.

¿Cuándo se jugará la final de la Conferencia Este entre Spurs vs Oklahoma?

El quinto partido entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder se jugará el martes 26 de mayo de 2026 en Oklahoma City, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). La serie de la final de la Conferencia Oeste está empatada 2-2 tras la contundente victoria de San Antonio en el Juego 4.