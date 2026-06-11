Knicks protagonizó épica remontada en el juego 4 de la NBA ante Spurs

Los New York Knicks quedaron a una victoria de conquistar el campeonato de la NBA tras protagonizar una inaudita remontada frente a los San Antonio Spurs en el cuarto juego de las Finales.

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En un partido dramático disputado en el Madison Square Garden, el conjunto neoyorquino se impuso por 106-105 y tomó una ventaja de 3-1 en la serie, acercándose como nunca al título.

Knicks le dio duro golpe a Spurs en el cuarto juego de la NBA

Spurs inició el compromiso inspirado y parecía encaminado a igualar las Finales tras la reciente victoria que habían conseguido también en el Madison Square. El equipo de San Antonio mostró una versión sólida en ambos costados de la cancha y llegó a tener una ventaja de doble dígito antes de la segunda mitad.

El primer cuarto fue bastante sorpresivo tras haber terminado con un marcador de 22 a 41, dejándole 19 puntos de diferencia a los Spurs para continuar tranquilamente al próximo cuarto, el cual también ganaron por amplia ventaja, 27-35.

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Sin embargo, los Knicks nunca dejaron de creer e impulsados por el apoyo de más de 19.000 aficionados que llenaron el Madison Square Garden, los dirigidos por Tom Thibodeau comenzaron a reducir la diferencia poco a poco hasta llegar a un cierre de partido cargado de tensión y emoción.

Para la segunda mitad del encuentro, Knicks salió con una mentalidad diferente y se llevó el tercer cuarto 26-14, acortando la ventaja del visitante e ilusionándose con el último cuarto en donde la diferencia también fue contundente 32-16, lo que les permitió llevarse el triunfo y quedar cada vez más cerca del título, todo gracias a figuras como OG Anunoby y Jalen Brunson, quienes se robaron las miradas tras anotar 33 y 36 puntos.

¿Cuándo será el quinto juego de la final de la NBA entre Spurs vs Knicks?

El quinto juego de las Finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se disputará el sábado 13 de junio de 2026 en el Frost Bank Center de San Antonio. Los Knicks llegan con ventaja de 3-1 en la serie tras imponerse 107-106 en el cuarto partido.

El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde a las 7:30 p. m. en Colombia.