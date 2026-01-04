La colombiana Emiliana Arango sufrió un traspié en su debut en Brisbane

La tenista colombiana Emiliana Arango tuvo un debut adverso en el Torneo de Brisbane, certamen de categoría WTA 500 que se disputa sobre pista dura en Australia y que reúne a varias de las mejores raquetas del circuito.

Arango, actual número 49 del ránking WTA, cayó en primera ronda ante la estadounidense Mccartney Kessler, ubicada en la casilla 31 del mundo, en un partido que terminó con parciales de 6-1 y 6-3.

Desde el inicio, el compromiso se le hizo cuesta arriba a la colombiana, especialmente por las dificultades con su segundo servicio, aspecto que fue bien aprovechado por su rival para marcar diferencias rápidas.

En el primer set, Arango sufrió quiebres clave en el cuarto y sexto juego, situación de la que no logró recuperarse pese a salvar varias opciones de ruptura en contra.

La segunda manga tampoco comenzó de la mejor manera para la jugadora cafetera, que cedió sus tres primeros turnos de saque y quedó rápidamente 5-0 abajo en el marcador.

Aun así, mostró carácter en ese tramo final, logrando una leve reacción que la llevó a ponerse 5-3 y a levantar incluso una pelota de partido.

Finalmente, en el noveno juego, Kessler cerró el encuentro, pese a que Arango volvió a resistir y salvó un par de oportunidades más antes de claudicar.

Con este resultado, la colombiana se despide temprano del torneo de Brisbane, en una gira exigente que sirve como preparación de cara al inicio fuerte de la temporada en el circuito WTA.

Más allá del resultado, Arango suma rodaje ante una rival mejor posicionada en el ránking, en un inicio de año que le permitirá ajustar detalles y seguir consolidándose en la élite del tenis femenino.