La Fórmula 1 confirmó un nuevo Gran Premio para 2027 y 2028: corta racha de seis años de ausencia

La Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

"Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos", señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula Uno.

"El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo", indicó Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y de Cohesión Territorial.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad".