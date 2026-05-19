La jabalina emociona a Colombia con un nuevo podio en Tokio

Flor Denis Ruiz continúa consolidándose como una de las grandes referentes del atletismo colombiano en el escenario internacional. La deportista nacional volvió a destacarse este fin de semana tras conquistar la medalla de bronce en el Golden Grand Prix de Tokio 2026, una de las competencias más importantes del Continental Tour Gold de la World Athletics.

Flor Denis Ruiz emociona a Colombia con un nuevo podio en Tokio

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La lanzadora colombiana firmó una destacada actuación en territorio japonés al registrar un lanzamiento de 60,98 metros, marca que le permitió subir al podio y mantenerse entre las mejores especialistas del lanzamiento de jabalina durante la presente temporada.

El certamen, disputado en Tokio, reunió a varias de las principales exponentes mundiales de la disciplina. El primer lugar quedó en manos de Rhema Otabor, quien alcanzó una distancia de 61,57 metros. La japonesa Momone Ueda terminó en la segunda posición con 61,40 metros, mientras que Flor Denis completó el podio con otra actuación sólida y consistente.

Más allá del resultado en Japón, el desempeño de la colombiana ratifica el gran momento deportivo que atraviesa en este inicio de 2026. Ruiz ya había logrado superar la barrera de los 60 metros en dos competencias anteriores durante la temporada, reflejando regularidad en sus lanzamientos y estabilidad frente a rivales de primer nivel internacional.

Colombia celebra otra hazaña en Tokio: Flor Denis Ruiz sigue haciendo historia en 2026

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La atleta, recordada por haber entregado una histórica medalla mundial para Colombia, sigue demostrando que puede competir de igual a igual frente a las mejores lanzadoras del planeta. Su experiencia, combinada con el trabajo técnico que viene desarrollando en los últimos años, la mantienen como una de las cartas más importantes del país pensando en los grandes eventos del ciclo olímpico.

Además, este nuevo podio internacional fortalece las aspiraciones de Flor Denis Ruiz de mantenerse en la élite mundial y llegar en óptimas condiciones a las próximas competencias de alto nivel. El Golden Grand Prix de Tokio volvió a confirmar que la colombiana sigue siendo protagonista en la jabalina internacional y una de las principales figuras del deporte colombiano en el exterior.