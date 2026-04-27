Lakers complicó su clasificación de los playoff de la NBA tras caer ante Rockets

Se disputó el cuarto partido de los playoff de la NBA en donde Lakers perdió la oportunidad de sentenciar la serie al perder en condición de visitante contra Houston Rockets.

La derrota de Los Angeles Lakers por 115-96 ante los Houston Rockets en los playoffs de la NBA dejó en evidencia las dificultades del conjunto angelino para sostener su nivel competitivo en una serie que comienza a complicarse en una instancia definitiva.

Lakers cedió terreno ante Rockets en los playoff de la NBA

Desde el inicio del encuentro, Houston impuso condiciones con una defensa intensa que le complicó la vida a su máxima figura, LeBron James, y una ofensiva fluida que desarticuló por completo a los Lakers.

La diferencia se fue construyendo desde el primer cuarto, donde los Rockets lograron imponer el ritmo del juego y ganaron 26-21, aprovechando pérdidas de balón y una baja efectividad en los tiros de campo de su rival.

El equipo liderado por LeBron intentó reaccionar en el segundo periodo, mostrando algunos destellos de su jerarquía habitual. Sin embargo, la falta de consistencia y la escasa contribución del banquillo limitaron cualquier intento de remontada.

En la segunda mitad, la diferencia se amplió considerablemente tras los tres triunfos parciales de los cuartos y Los Lakers no encontraron respuestas tácticas ni energéticas para frenar a un rival que jugó con confianza y determinación.

Este resultado no solo representa una derrota abultada, sino también un llamado de atención para los Lakers, que deberán ajustar varios aspectos si quieren mantenerse con vida en la serie. La defensa, la rotación de jugadores y la efectividad ofensiva serán puntos clave a mejorar en los próximos encuentros.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Próximo partido de los playoff de la NBA entre Lakers vs Rockets

El quinto partido de la llave entre Lakers vs Rockets, y la cual va ganando por un global de 3-1 el equipo de LeBron, se llevará a cabo en el Crypto.com Arena, casa de los angelinos, el miércoles 29 de abril sobre las 21:00 hora Colombia.