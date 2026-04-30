Lakers complicó su clasificación de los playoff de la NBA tras segunda derrota ante Rockets

Se jugó de manera oficial el quinto partido de los playoff de la NBA en donde el partido de Lakers vs Rockets se robó el protagonismo tras una nueva victoria del cuadro texano en la casa del equipo de LeBron James.

La serie de primera ronda de los playoffs de la NBA vivió un capítulo determinante con el quinto partido entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets, que terminó con una victoria clave para el conjunto texano por 99-93. El resultado dejó a los angelinos contra las cuerdas y evidenció las dificultades ofensivas que han marcado su rendimiento en la eliminatoria.

Lakers cede terreno ante Rockets en los playoff de la NBA

Los Rockets impusieron su ritmo, cerrando espacios y obligando a los Lakers a tomar tiros incómodos. La figura de LeBron James intentó liderar la reacción de su equipo, pero se encontró con constantes dobles marcas que limitaron su impacto en los momentos decisivos a pesar de haberse llevado el primer cuarto 28-21.

Houston, por su parte, mostró una ofensiva más fluida y una rotación efectiva a partir del segundo cuarto, logró mantener la ventaja en los tramos clave del partido, sacando una diferencia notable de 11 puntos que luego extendieron más.

El tercer cuarto fue un punto de inflexión. Los Rockets aprovecharon una sequía ofensiva de los Lakers para ampliar la ventaja a 16 puntos tras haberlo ganado 20-25, apoyados en transiciones rápidas y una defensa sólida en el perímetro.

Aunque el equipo de Los Ángeles intentó reaccionar en el último periodo, reduciendo la diferencia a una posesión, la falta de efectividad en tiros clave les impidió completar la remontada.

Próximo partido de Lakers vs Rockets en los playoff de la NBA

El sexto juego entre ambas escuadras será determinante y se llevará a cabo nuevamente en el Toyota Center, casa de Houston Rockets, el viernes 1 de mayo sobre las 20:30 hora Colombia.