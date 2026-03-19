Lakers imparable pasa por encima de Houston Rockets

El equipo comandado por LeBron James no cede terreno en la NBA y completó su séptima victoria consecutiva en la Conferencia Este, nuevamente frente a Houston Rockets, pero esta vez en condición de visitante.

Los Angeles Lakers se impusieron 124-116 sobre los Houston Rockets en un vibrante encuentro, en el que la experiencia y la eficacia ofensiva protagonizada por Doncic y LeBron terminaron marcando la diferencia en los momentos decisivos.

Lakers suma su séptima victoria consecutiva

Los Rockets encontraron buenos espacios en en el comienzo del compromiso y lograron incomodar a la defensa rival durante los primeros minutos. Sin embargo, los Lakers no tardaron en responder de la mano de LeBron James, quien lideró la ofensiva con su capacidad para anotar y generar juego para sus compañeros.

A lo largo de la primera mitad el duelo fue bastante equilibrado. Houston siempre intentó acortar distancia, pero Los Ángeles sacaron ventaja de su efectividad en los momentos clave, venciendo por nueve puntos a su rival en el primer cuarto y en el segundo por tan solo tres.

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Tras el descanso, los Lakers bajaron el nivel en el tercer cuarto, el cual lo terminaron perdiendo por una amplia diferencia de 37 a 22, pero cerraron con broche de oro el último cuarto por 35 a 24, sumando una victoria más a su historial.

El 124-116 final refleja un duelo competido, en el que los Lakers demostraron su jerarquía y capacidad para resolver en momentos de presión. Para Houston, queda la sensación de haber competido de igual a igual, pero también la necesidad de mejorar en los detalles para cerrar este tipo de partidos.

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Próximo partido de los Lakers en la NBA

El siguiente duelo del equipo de Los Ángeles se llevará a cabo en el Kaseya Center, casa de Miami Heat, un viejo conocido de LeBron. Este encuentro se llevará a cabo el jueves 19 de marzo sobre las 20:00 hora Colombia.