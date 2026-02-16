LeBron James pone en duda su continuidad en la NBA tras perder en el All Star

La edición 22 del NBA All-Star Game se llevó a cabo durante todo el 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Los Angeles (California), siendo uno de los eventos más llamativos de la temporada por la gran cantidad de figuras del baloncesto mundial que estuvieron presentes, pero en donde también se vivió un momento de incertidumbre sobre el futuro de una de las leyendas vivas de este deporte.

En un formato renovado que enfrentó a tres equipos, dos de Estados Unidos, USA Stars y USA Stripes, y un conjunto internacional, el Team World. El espectáculo que culminó en la victoria del USA Stars, liderado por jugadores jóvenes y con gran proyección, pero quien también se robó el protagonismo fue LeBron James, quien dejó en duda lo que va a pasar con su futuro tras finalizar su contrato con Lakers.

LeBron James habló sobre su retiro

El resultado final del juego principal fue 47-21 a favor del equipo que reunió a talentos emergentes, un marcador que mostró la superioridad ofensiva y defensiva de los jóvenes ante un combinado de estrellas veteranas, incluida la escuadra capitaneada por LeBron James. Además, Anthony Edwards brilló con luz propia y se alzó con el galardón de Jugador Más Valioso (MVP) tras una actuación dominante en varios de los mini-partidos que conformaron el nuevo formato.

Para muchos aficionados, sin embargo, el foco mediático no estuvo solo en el marcador o en los jóvenes talentos, sino en la participación de LeBron James, quien hizo su vigesimosegunda aparición consecutiva en un All-Star Game, extendiendo un récord histórico que sigue agrandando su legado en la liga.

A sus 41 años, la estrella de Los Angeles Lakers tras haber dejado escapar el título, fue abordado por una oleada de preguntas sobre su futuro profesional, lo cual incrementó las especulaciones sobre un posible retiro próximamente. LeBron fue directo al respecto y aseguró que aún no tiene una decisión tomada sobre si la temporada 2025-26 será la última de su carrera y reiteró que por el momento solo piensa en disfrutar el presente.

"Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No sé, no tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo. Esto está empezando de cara a la postemporada, no tiene nada que ver con eso. Misma motivación, misma mentalidad. Hemos superado el maratón (de fase regular) y ahora está a punto de empezar el sprint".

Próximo partido de LeBron James con Lakers en la NBA

Mientras LeBron define su futuro profesional, el presente está en coronarse nuevamente campeón con Lakers y para ello deberá superar el siguiente reto que está programado para el viernes 20 de febrero cuando se enfrente contra Clippers en el Crypto.com Arena.