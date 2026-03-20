LeBron James suma importante récord con Lakers en la victoria ante Miami Heat

Se jugó una nueva fecha de la NBA en la que los protagonistas fueron Lakers y Miami Heat, quienes jugaron en el Kaseya Center y brindaron un auténtico espectáculo deportivo en donde uno quien se robó todas las miradas fue la icónica figura, LeBron James.

El duelo entre el Miami Heat y los Los Angeles Lakers dejó mucho más que un marcador de 126-134 a favor del conjunto angelino, ya que una noche histórica en la NBA, marcada por el legado de LeBron James, quien continúa ampliando su huella como uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos al alcanzar importante marca de partidos disputados en esta competencia.

Lea también México podría recibir más partidos del Mundial

LeBron James se convierte en uno de los jugadores con más partidos

El encuentro, disputado con alta intensidad de principio a fin, ofreció un espectáculo ofensivo de primer nivel. Miami, liderado por su dinamismo en transición y efectividad perimetral, logró mantenerse en partido durante gran parte del compromiso en especial en el primer cuarto, el cual lo ganó con amplia diferencia 42 a 29.

Sin embargo, los Lakers supieron responder en los momentos clave, mostrando mayor solidez en el cierre, donde la experiencia de sus figuras resultó determinante. LeBron volvió a ser protagonista. Más allá de su aporte en puntos, rebotes y asistencias, el alero alcanzó un nuevo hito en su extraordinaria carrera al seguir escalando posiciones en la lista de jugadores con más partidos disputados en la historia de la NBA.

Lea también FIFA impone nueva regla y Colombia tendrá que acomodarse

Con este logro, James se consolida dentro de un selecto grupo de leyendas que han marcado época por su durabilidad. Alcanzó justamente la marca de Robert Parish con 1.611 partidos disputados, lo que le permite unirse a otros nombres importantes como Kareem Abdul-Jabbar y Vince Carter han sido referentes en este apartado.

En lo estrictamente deportivo, el triunfo de los Lakers refuerza sus aspiraciones dentro de la Conferencia Oeste al concretar su octava victoria consecutiva, mientras que Miami, pese a la derrota, dejó señales positivas en su funcionamiento ofensivo. El equipo de Florida mostró carácter ante uno de los candidatos, aunque deberá ajustar aspectos defensivos para futuros compromisos.

En otras noticias: VS: Jorge Guerrero vs. Alejandro Sosa | Deportes RCN

¿Cuándo será el próximo partido de LeBron James con Lakers?

Luego de la sólida victoria ante uno de los rivales más grandes de la conferencia como lo es Miami Heat, el siguiente reto de LeBron comandando a los Lakers será contra Orlando Magic. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 21 de marzo en el Kia Center sobre las 20:00 hora Colombia.