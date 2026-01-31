Los Juegos Panamericanos de Lima cambian oficialmente de fechas

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tendrán un cambio en su calendario oficial, luego de que Panam Sports confirmara una modificación en las fechas inicialmente establecidas para la realización del evento multideportivo.

Nuevas fechas de los Juegos Panamericanos

De acuerdo con el anuncio realizado este viernes por la organización deportiva panamericana, las justas continentales se celebrarán finalmente del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, y no del 16 de julio al 1 de agosto como estaba previsto en un comienzo.

La decisión se tomó tras la reciente visita a Lima de una delegación de Panam Sports, encabezada por su presidente, el chileno Neven Ilic, quien sostuvo reuniones con el comité organizador local y autoridades del país anfitrión.

Neven Ilic habló sobre la postergación de los Panamericanos

Según explicó Panam Sports en un comunicado oficial, el ajuste obedece al calendario internacional. “Debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales del 2027, el Comité Ejecutivo decidió modificar la fecha de los Juegos en una semana a lo originalmente establecido”, señaló la entidad.

Luego del recorrido por las sedes, Ilic destacó el estado de los escenarios deportivos construidos para los Juegos Panamericanos de 2019. “Estamos muy contentos y tranquilos después de esta visita, ya que pudimos constatar en terreno lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana”, afirmó.

El dirigente también resaltó el impacto que dejó la edición anterior. “El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y, lo más importante, han seguido albergando eventos deportivos”, indicó el presidente de Panam Sports.

Con optimismo, Ilic proyectó lo que será la próxima edición del certamen. “No tengo ninguna duda de que Lima 2027 serán unos grandes e históricos Juegos. Nuestro objetivo es mejorar todo lo increíble que fue esta fiesta el 2019”, agregó.

Durante su agenda en la capital peruana, el directivo chileno también se reunió en el Palacio de Gobierno con el presidente interino de Perú, José Jerí, encuentro tras el cual destacó el respaldo institucional. “El presidente me ha expresado todo su apoyo y el compromiso del Gobierno del Perú con los Juegos Panamericanos”, declaró, subrayando que aún queda trabajo por hacer en materia de operatividad y logística.

Finalmente, Ilic expresó su confianza en que Lima 2027 superará lo hecho en 2019 y manifestó su deseo de que no se repitan experiencias negativas como las vividas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al tiempo que recordó que esta vigésima edición reunirá a más de 7.000 deportistas de 41 países y será el evento clasificatorio olímpico más importante rumbo a Los Ángeles 2028.