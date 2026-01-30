¿Perú se va de Lima? Mano Menezes tomó primera decisión

Con un contrato duradero hasta 2030, Mano Menezes arrancará sus primeras experiencias con la ‘Bicolor’. El brasileño firmó un vínculo con la prioridad clara de sellar la clasificación para el siguiente Mundial, dado que no pudieron en el 2026 con Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

La Copa América de 2028 también será un evento idóneo para empezar a dar un golpe de autoridad en el continente sudamericano. Mano Menezes tiene que ganarse la confianza que ha perdido la ‘Bicolor’ en los últimos años. En su presentación dejó claro que hay que trabajar mucho, pero que está listo para aceptar un reto.

Entre las declaraciones, habló un poco de todo. Paolo Guerrero y su posible regreso a la selección, los veteranos y el recambio generacional que pide el combinado nacional. Afirmó que espera combinar la experiencia con la juventud, y para eso, Paolo, sumado a otros referentes tienen las puertas abiertas para ser parte de las convocatorias.

También dejó claro cuál sería la sede de Perú en los próximos partidos de las Eliminatorias. Y es que, desde el final de las clasificatorias para el 2026, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) jugó con la posibilidad de cambiar de casa.

¿MUDARSE DE LIMA A UNA CIUDAD DE ALTURA?

A Bolivia le vino bien jugar en El Alto con más de 4,150 metros sobre el nivel del mar. Logró llegar a la repesca, mientras que a Perú le costó jugando en Lima a 161 metros. Los bolivianos hicieron respetar la casa, y existe la posibilidad de que la ‘Bicolor’ se mude.

Con esta posibilidad de cambiar de localía y dejar de lado la capital Lima, la FPF anunció una noticia que podría significar la mudanza de Perú. De hecho, el seleccionado peruano puso a dos estadios como posibilidades para las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2030.

La Federación inscribió al Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, y un moderno recinto deportivo como el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco a 3,400 metros. Bajo este panorama, la posibilidad es clara de que cambien el Estadio Nacional de Lima por alguno de esos dos.

Tras inscribir a estos dos estadios, el nuevo técnico de la selección, Mano Menezes afirmó que se analizan esas opciones, “hemos tenido unas conversaciones preliminares sobre el tema de jugar en sedes de altura. Seguiremos analizándolo. Vamos a estar atentos a todos esos detalles que nos permitan construir un proyecto, algo bueno para la Selección".

LA PLANIFICACIÓN DE MANO MENEZES PARA FUTURAS CONVOCATORIAS

Uno de los temas a resolver es el del futuro de Paolo Guerrero que ha sido determinante en años anteriores en la selección de Perú. Se habló de que su último partido fue en las dos fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, las cosas pueden cambiar con Mano Menezes.

Enfatizó bastante que quiere crear un proyecto confiable entre jugadores jóvenes, junto con los de experiencia. Por esta razón, no le cierra las puertas en este recambio a los futbolistas de trayectoria como Cristian Cueva, Paolo Guerrero, André Carrillo, entre otros.

Además, habló de la planificación para convocar jugadores, manteniendo diálogos con los entrenadores que dirijan a estos futbolistas peruanos, “pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana”.