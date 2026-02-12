El piloto británico Lando Norris, de McLaren, firmó el mejor tiempo en la primera jornada de los segundos test de pretemporada de Fórmula Uno, en Baréin, superando por centésimas de segundo a Max Verstappen, los campeones se sacan chispas en el arranque de temporada, el neerlandés preocupa con sus declaraciones, ¿se quiere retirar de la Fórmula 1?

Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Max Verstappen, en la pretemporada: "Estoy explorando otras cosas fuera de la F1 donde pueda divertirme. Sé que estamos sujetos a estas normas por ahora... Así que ya veremos"

El tercer mejor tiempo de la jornada fue el de Leclerc, los Ferrari ya había estado entre las mejores en las pruebas de Barcelona a finales de enero.

El AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, compañeros de equipo, tuvo problemas con el motor. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez se estrenó con el Cadillac, su tiempo fue mejor que el de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Carlos Sainz estrenó el FW48 de Williams, con 77 vueltas por la mañana. Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Norris, en declaraciones: "Ha estado bien volver al coche hoy, hemos completado muchas pruebas, lo que nos da información para analizarla y una mejor comprensión del coche. Las condiciones han sido diferentes a las de Barcelona y es interesante ver cómo cambia el comportamiento del coche. Hemos aprendido mucho".

Verstappen y su Red Bull, que habían firmado el mejor tiempo de la mañana, fueron los primeros en salir en la sesión de tarde: “En cuanto a la conducción, no es tan divertido. Pero al mismo tiempo, sé lo que se juega el equipo con nuestro propio motor, y veo el entusiasmo de la gente. Cuando estoy en el coche, siempre lo doy todo, por supuesto. Ellos lo saben. Pero no estoy entusiasmado con la conducción”.

El tetracampeón habló de su futuro inmediato: “A estas alturas de mi carrera, no solo necesito un coche ganador, también necesito divertirme, y este no es el caso. Esto no es Fórmula 1. Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 donde pueda divertirme. Sé que estamos sujetos a estas normas por ahora... Así que ya veremos”.

Max Verstappen: "La sensación no es de un Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides"

Las declaraciones dejaron en shock a los presentes: “La sensación no es de un Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides".

El piloto neerlandés fue el segundo más rápido en el turno vespertino, mejorando su registro matinal: “Como piloto puro, disfruto de conducir a tope y, de momento, no puedes pilotar a tope. Lo que haces como piloto tiene mucho efecto en el lado de la energía y, para mí, eso no es Fórmula 1".