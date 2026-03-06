Max Verstappen no inició de buena manera los libres de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza con una de las citas más tradicionales del calendario el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park en Melbourne, y en donde había varias incógnitas al respecto con su realización tras los problemas en Oriente Medio.

La carrera abre oficialmente el campeonato y marca el inicio de una nueva era en la categoría, marcada por cambios reglamentarios y una parrilla que promete una lucha intensa por el título mundial en donde justamente uno de los principales protagonistas es Max Verstappen, quien ya sumó sus primeros kilómetros en los entrenamientos, pero no quedó satisfecho con los resultados.

Max Verstappen habló sobre su debut en los libres del GP de Australia

El trazado de Albert Park, con una longitud de 5,278 kilómetros y 58 vueltas programadas, vuelve a ser el escenario de la primera carrera del año, donde los equipos buscan mostrar el verdadero rendimiento de sus monoplazas después de meses de pruebas y desarrollo.

Uno de los focos principales del fin de semana en el arranque de esta nueva temporada es el neerlandés Max Verstappen y uno de los grandes candidatos a pelear nuevamente por el campeonato. A pesar de los cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026, que incluyen autos más ligeros, nuevas unidades de potencia y sistemas aerodinámicos activos en reemplazo del DRS, Verstappen sigue siendo considerado uno de los pilotos más competitivos de la parrilla.

El piloto de Red Bull Racing, durante las primeras sesiones de entrenamientos del fin de semana en Melbourne se vio una competencia muy cerrada. Para Verstappen, el Gran Premio de Australia representa el primer gran desafío del año y una oportunidad para enviar un mensaje claro a sus rivales. El neerlandés sabe que un buen resultado en la carrera inaugural puede marcar el ritmo del campeonato y consolidar las aspiraciones de Red Bull en un año donde todo parece más abierto que nunca.

"No tuvimos un día completo de rodaje limpio, pero en cuanto a ritmo, estamos donde esperaba. Aún queda mucho trabajo por hacer y analizaremos qué funcionó y qué podemos mejorar anoche, y esa es la realidad por el momento".

"Es fácil equivocarse y difícil ser perfecto, así que aprovecharemos las lecciones para mañana y nos aseguraremos de estar listos para la clasificación, nuestro principal objetivo es encontrar la manera de completar el mayor número de vueltas posible".

