Medallero de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Terminó de manera oficial la jornada dominguera dele 26 de julio de los Juegos Centroamericanos y del caribe, en donde la delegación de Colombia continúa siendo una de las protagonistas, ubicándose en el segundo lugar del medallero general con un total de 19 preseas.

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De acuerdo con la clasificación más reciente, el equipo colombiano acumula seis medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce, una producción que lo mantiene como el principal perseguidor de México en la disputa por el primer puesto.

Así está el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México lidera ampliamente la tabla con 43 medallas, distribuidas en 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce, consolidando una ventaja importante sobre el resto de las delegaciones. Sin embargo, Colombia ha logrado sostener el segundo lugar gracias a una actuación equilibrada en varias disciplinas.

Además de las seis medallas doradas, las ocho preseas de plata reflejan la presencia constante de los deportistas nacionales en las finales de sus respectivas competencias. A esto se suman cinco bronces que elevan el total a 19 medallas y permiten mantener una diferencia favorable sobre sus perseguidores, Cuba y Venezuela.

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Colombia destacó en la jornada del domingo, habiendo logrado colgarse 13 medallas, cinco preseas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. En esta ocasión, fue el patinaje artístico el deporte, le otorgó dos medallas de oro a la ‘tricolor’. Deivi Camilo Rojas en el free skating y María Paulina Pérez en la prueba de solo femenino fueron los protagonistas.

Posición País Oro Plata Bronce Total

1 México 16 15 12 43

2 Colombia 6 8 5 19

3 Cuba 6 2 6 14

4 Venezuela 4 5 8 17

5 RD 3 2 8 13

Colombia viajó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 475 deportistas

El Comité Olímpico Colombiano confirmó que la lista de viajeros está integrada por 212 mujeres y 263 hombres. Las mujeres representan el 44,6 % de la delegación, mientras que los hombres corresponden al 55,4 % distribuidos en las 34 disciplinas.

Más allá de las medallas, Santo Domingo 2026 será una vitrina para que cientos de atletas colombianos demuestren su talento y continúen su preparación hacia futuros retos internacionales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en 2028.