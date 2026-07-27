Falcao sería asistente técnico de Néstor Lorenzo en Selección Colombia

La Copa Mundial 2026 dejó bastantes enseñanzas en el transcurso de los más de 100 partidos que se llevaron a cabo y en donde la Selección Colombia fue una de las protagonistas, en especial porque se podría llegar a decir que dejó una deuda pendiente en cuanto a resultados.

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La 'tricolor' se robó varias miradas con el pasar de los partidos y se notaron algunas falencias, en especial en la zona ofensiva. Colombia se despidió en octavos de final y frente a ello se comenzaron a tomar drásticas decisiones de cara a los futuros retos, en donde se determinó que Néstor Lorenzo continuaría al mando de la selección y frente a esto su próxima "mano derecha" sería Radamel Falcao.

Falcao sería el reemplazo de Perea en la Selección Colombia

El nombre de Radamel Falcao García comenzó a tomar fuerza como una de las posibilidades para integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia junto al entrenador Néstor Lorenzo. Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol por el momento o por parte del jugador, la posibilidad ha despertado expectativa entre los aficionados.

Tras una carrera de más de dos décadas en el fútbol profesional, Falcao ha sido uno de los referentes del balompié colombiano. Su experiencia en clubes de Argentina, Portugal, España, Inglaterra, Francia y Turquía, además de sus múltiples participaciones con la Selección Colombia, lo convierten en una figura con amplio conocimiento del entorno internacional y de las exigencias de las competencias de alto nivel.

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En caso de concretarse su llegada como asistente técnico, el exdelantero tendría la oportunidad de aportar desde una función diferente a la que desempeñó durante su carrera como futbolista. Su trabajo estaría enfocado en respaldar a Néstor Lorenzo en la preparación de los jugadores, el análisis de los rivales y el acompañamiento al grupo durante las concentraciones y los partidos oficiales.

Esta información la habría dado a conocer el periodista, Sebastián Vargas, quien dijo que Falcao “Le gusta mucho a Lorenzo”. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el 'tigre' continúe con su carrera como futbolista profesional, ya que se han conocido versiones de que hay ofertas sobre la mesa, aunque todo dependerá del jugador.

Futuro incierto para Falcao como jugador

El goleador histórico de la Selección Colombia todavía no quiere anunciar su retiro como futbolista profesional y tampoco se ha hecho oficial algún tipo de acuerdo con Millonarios para su respectiva renovación, pero el periodista, Guillermo Arango, se encargó de confirmar que los directivos no estarían dispuestos a continuar con él y que además tiene otros proyectos en mente tras la finalización del Mundial.

"Caso Falcao García. Según Enrique Camacho, por temas fiscales y demás él ya lo descartó. A mi me dicen que él ya no va a continuar en Millonarios y también tengo entendido que tiene otros proyectos. Estoy casi seguro que no es en otro equipo de Colombia porque Falcao solamente quiere jugar en Millonarios".

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¿Cómo le fue a Falcao con Millonarios tras su regreso?

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras seis meses de inactividad al no haber llegado a un acuerdo con su renovación, ha estado marcado nuevamente por las lesiones que no lo han dejado brillar y que solo le han permitido jugar 10 partidos entre Copa Sudamericana y Liga Betplay, reportándose con un gol en más de 300 minutos.