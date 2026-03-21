FIFA complicó a Argentina con un partido amistoso: se conoció nuevo rival

Argentina jugará su amistoso del 31 de marzo ante Zambia en lugar de Guatemala, como se había anunciado el martes, en el que será su último partido ante su público antes del Mundial de Norteamérica 2026, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el viernes.

Originalmente, la selección campeona del mundo iba a medirse con Guatemala en Buenos Aires en esa fecha. Sin embargo, una reglamentación de la FIFA prohíbe a un seleccionado disputar amistosos en diferentes continentes dentro de la misma ventana -Guatemala enfrentará a Argelia el viernes 27 en Génova (Italia)-, por lo que el encuentro fue cancelado.

La Albiceleste se medirá también contra Mauritania el 27 de marzo. Ambos encuentros tendrán lugar en La Bombonera, el histórico estadio de Boca Juniors.

Más temprano, el equipo de Lionel Messi anunció la incorporación de Franco Mastantuono, extremo del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, a la lista de convocados para los amistosos del 27 y 31 de marzo.

Originalmente, el DT Lionel Scaloni no había convocado a Mastantuono ni a Panichelli cuando se dio a conocer la lista el miércoles. Sin embargo, tras confirmarse el viernes el encuentro contra Mauritania, incorporó a ambos jóvenes.

Argentina, actual campeón de América, tenía previsto jugar el 27 la Finalissima contra España, campeón de Europa, en Catar.

Sin embargo, la sede fue suspendida por la guerra en Oriente Medio, y el partido se canceló definitivamente tras no alcanzar un acuerdo sobre una nueva ubicación entre la UEFA y la Conmebol.

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Argentina, que conquistó su tercera estrella en Catar 2022, competirá en el Grupo J del Mundial de Norteamérica junto a las selecciones de Argelia, Austria y Jordania.