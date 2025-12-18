NBA: Los Timberwolves firmaron homenaje histórico para Kevin Garnett

Kevin Garnett y Minnesota Timberwolves están a punto de cerrar uno de los capítulos más significativos y emotivos en la historia reciente de la NBA. Tras años de distanciamiento institucional, la franquicia anunció que retirará oficialmente el número 21, el dorsal que inmortalizó al jugador más influyente que ha vestido su camiseta. No se trata solo de un homenaje deportivo: es un gesto de reconciliación, memoria y justicia histórica.

Seleccionado directamente desde el instituto en el Draft de 1995, Kevin Garnett cambió para siempre el rumbo de los Minnesota Timberwolves. Su llegada marcó el nacimiento de una identidad competitiva para una organización joven y sin tradición ganadora.

Durante 14 temporadas en Minnesota, el ala-pívot se convirtió en el rostro de la franquicia y en su mayor referente dentro y fuera de la cancha, acumulando registros que aún hoy lo colocan en la cima de prácticamente todas las estadísticas históricas del club.

Puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones y partidos disputados llevan su firma. A ello se suma un logro inigualable: el premio MVP de la temporada 2003-2004, año en el que lideró a los Wolves hasta las finales de la Conferencia Oeste, el punto más alto en la historia competitiva del equipo. Su intensidad, liderazgo y mentalidad transformaron a Minnesota en un rival respetado en una liga dominada por grandes mercados.

Sin embargo, el final de la relación estuvo lejos de ser idílico. Tras su retiro en 2016, la ausencia de un homenaje formal generó sorpresa y desconcierto. El conflicto tuvo nombre propio: Glen Taylor, entonces propietario del equipo. Desacuerdos sobre compromisos incumplidos y diferencias personales provocaron una ruptura que Garnett nunca ocultó públicamente.

Durante una de sus declaraciones más recordadas, el exjugador aseguró que “no haría negocios con personas en las que no confiaba”, cerrando la puerta a cualquier acercamiento mientras Taylor siguiera al mando.

Ese escenario cambió en 2025 con la llegada de una nueva administración liderada por Marc Lore y Alex Rodríguez. La venta de la franquicia abrió la posibilidad de reconstruir puentes rotos, y el primer gran paso fue tender la mano a su mayor leyenda. El resultado: un acuerdo que permitirá retirar el dorsal 21 en una ceremonia oficial y reincorporar a Garnett a la estructura del club en un rol estratégico.

Más allá del acto simbólico, el exala-pívot participará en proyectos comunitarios, desarrollo de marca, relaciones con los aficionados y contenidos institucionales, ampliando su legado más allá del parqué. Para Minnesota, representa la oportunidad de reconectar con su historia; para Garnett, el cierre de un ciclo que había quedado inconcluso.

El escenario elegido no podía ser otro que el Target Center, donde durante años rugió su intensidad competitiva. Allí, el número 21 se elevará al techo del recinto, compartiendo espacio con los recuerdos más preciados de la organización y recordando a futuras generaciones quién fue el jugador que puso a los Timberwolves en el mapa del baloncesto mundial.

Este reconocimiento llega en un momento especial para la franquicia, que busca consolidar un proyecto deportivo ambicioso y con identidad. Honrar a su figura más emblemática no es solo mirar al pasado, sino entender que la cultura ganadora también se construye respetando a quienes la forjaron.

Al final, la retirada del dorsal de Kevin Garnett simboliza algo más profundo que un número colgado en lo alto. Es la confirmación de que el tiempo puede curar heridas, de que las instituciones evolucionan y de que las leyendas, tarde o temprano, siempre encuentran su lugar en la historia. Minnesota salda una deuda pendiente y el baloncesto celebra que uno de sus competidores más feroces reciba el tributo que durante años pareció negado.