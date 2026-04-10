Nicolás Echavarría: así le fue en la primera ronda del Masters de Augusta

El colombiano Nicolás Echavarría tuvo un inicio complicado en el Masters de Augusta 2026, luego de firmar una tarjeta de 79 golpes (+7) en la primera ronda del prestigioso torneo que se disputa en el Augusta National Golf Club. El antioqueño se ubicó en la parte baja de la clasificación, en una jornada adversa para los representantes latinoamericanos.

Echavarría, quien disputa apenas su segunda participación en este ‘major’, no logró encontrar regularidad en su juego, especialmente en el green, donde dejó escapar varias oportunidades que pudieron haberle permitido cerrar con un mejor registro. Su actuación lo dejó lejos de los puestos de vanguardia tras el primer día de competencia.

McIlroy y Burns, líderes del Masters de Augusta - ronda 1

La jornada estuvo marcada por el liderato compartido del norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Sam Burns, quienes firmaron tarjetas de 67 golpes (-5), mostrando solidez de principio a fin y posicionándose como los principales referentes tras los primeros 18 hoyos.

McIlroy, vigente campeón del Masters, arrancó con fuerza en la defensa de la chaqueta verde, destacándose por su precisión y consistencia. “Es un gran comienzo, pero queda mucho camino por recorrer”, señaló el europeo, consciente de que aún resta gran parte del torneo por disputarse.

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Por su parte, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, finalizó la jornada con 70 golpes (-2), ubicándose a tres impactos del liderato. Aunque tuvo un inicio prometedor, perdió eficacia con el putt en la segunda mitad del recorrido.

Uno de los golpes de la jornada fue el bajo rendimiento del español Jon Rahm, quien firmó una tarjeta de 78 golpes (+6), quedando prácticamente sin margen de error de cara al corte. El campeón de 2023 deberá mejorar notablemente en la segunda ronda para seguir con vida en el torneo.

Nicolás Echavarría, ¿contra las cuerdas en Augusta?

En ese contexto, la situación de Echavarría también es delicada, pues necesitará una ronda casi perfecta este viernes para meterse dentro del grupo de los 50 mejores que avanzan al fin de semana. De lo contrario, podría despedirse prematuramente del certamen.

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Cabe recordar que en 2025, el colombiano finalizó en la casilla 51, por lo que su objetivo en esta edición es superar esa marca. Sin embargo, el inicio no fue el esperado y ahora está obligado a reaccionar rápidamente en uno de los campos más exigentes del circuito.

Así las cosas, el Masters de Augusta apenas comienza, pero ya plantea un desafío importante para Nicolás Echavarría, quien deberá apelar a su mejor versión para mantenerse en competencia y representar de la mejor manera a Colombia en el primer ‘major’ del año.