Nicolás Echavarría deja claro su objetivo en el Masters de Augusta

El golfista colombiano Nicolás Echavarría está listo para afrontar un nuevo reto como profesional al participar desde este jueves 9 de abril en el Masters de Augusta. Esta será la segunda ocasión en la que Echavarría dispute el 'major', al que llega con un objetivo claro.

Objetivo de Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta

En la previa del certamen, el golfista colombiano explicó que su primer objetivo será superar el corte y llegar a la jornada final el domingo 12 de abril.

“Me siento bien para esta semana, el juego está en un buen lugar y he venido trabajando con Hernán Rey (coach-) en afinar algunos detalles del juego, así que espero que sea una gran semana, con el objetivo de volver a superar el corte y llegar al domingo en buena posición”, aseguró el golfista colombiano.

Nicolás Echavarría tratará de mejor su actuación de 2025 en la que finalizó en la casilla 51, ya que no pudo revalidar lo hecho en las tres primeras rondas, en las que se mostró como un aspirante al top 10.

El resultado que espera Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta

A pocos días para el inicio del Masters de Augusta, el propio Nicolás Echavarría aseguró que quiere llegar al tercer día y ocupar un lugar de privilegio en la clasificación final.

“Estoy contento por volver, este lugar es impresionante. Cada día uno aprende muchas cosas y me encanta estar acá. El año pasado jugué muy bien, a pesar del último día, me gustaría estar en buena posición para la ronda final y luego de lo vivido en 2025, usar esa experiencia para lograr un mejor resultado”, sentenció Nicolás.

¿Cómo VER EN VIVO a Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta?

Todos los aficionados del golf y del colombiano Nicolás Echavarría podrán VER EN VIVO el Masters de Augusta a través de la app/web oficial del Masters, CBS, ESPN y el nuevo socio de transmisión, Amazon Prime Video.