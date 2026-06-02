Nicolás Echavarría brilló con un top 10 en el Charles Schwab Challenge

El golfista colombiano Nicolás Echavarría sigue destacándose en la temporada 2026 al ocupar la sexta posición en el Charles Schwab Challenge, evento del PGA Tour.

Lo hecho por Echavarría le permite volver al top 50 del ranking mundial y además convertirse en el latino en el escalafón.

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El antioqueño cerró de gran manera su participación en el Charles Schwab Challenge al registrar una ronda de 68 impactos, los cuales le permitieron finalizar con diez golpes bajo el par del campo.

Echavarría se consolidó como el mejor latino, ya que Emiliano Grillo, ocupó el puesto 42, mientras que Marcelo Rozo y Camilo Villegas, los otros dos colombianos presentes en el torneo, no superaron el corte.

Con lo hecho en el Charles Schwab Challenge, Nicolás Echavarría ha superado ocho cortes en quince eventos disputados y ganando su tercer título en la categoría.

“Estoy contento con el trabajo realizado y con las sensaciones que me dejó esta competencia. Volví a sentir que el golf estaba en el lugar correcto, embocando cuando tuve que hacerlo y jugando bien con los hierros, algo fundamental y que no había podido encontrar las últimas semanas”, aseguró Echavarría luego de su decimoquinta participación en lo corrido de 2026.

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Con este resultado, Nicolás Echavarría apareció este lunes en el puesto 48 del ranking mundial y se acerca, nuevamente, a The Open, único gran torneo en el que no tiene completamente asegurada su participación y un evento que ya disputó en 2025, año en el que participó en los cuatro grandes de la temporada.

Tras su paso por Colonial Country Club, en Forth Worth Texas, la gira partirá hacia Ohio, donde se disputará el mencionado Memorial, uno de los últimos ‘Eventos Elevados’ de la temporada, en los que solo compiten los mejores de la FedEx Cup y donde participará Echavarría, llegando en un alto nivel y con la confianza de lo hecho durante la semana previa.