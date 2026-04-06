Nicolás Echavarría ante el reto de Augusta: Rahm, Scheffler y McIlroy marcan el paso

A pocos días del inicio del Masters de Augusta 2026, que se disputará del 9 al 12 de abril en el emblemático Augusta National Golf Club, ya comienza a perfilarse el grupo de favoritos al título en uno de los torneos más prestigiosos del golf mundial.

Favoritos al título del Masters de Augusta 2026

Entre los principales candidatos aparece el español Jon Rahm, campeón en 2023 y quien llega en un gran momento deportivo. El vasco ha recuperado sensaciones tras una prolongada sequía de títulos y recientemente volvió a ganar en el circuito LIV, lo que refuerza su candidatura a vestir nuevamente la chaqueta verde.

El propio Rahm ha reconocido que atraviesa uno de sus mejores niveles en los últimos años, destacando especialmente su rendimiento de ‘tee’ a ‘green’. Su confianza, sumada a la experiencia acumulada en Augusta —donde disputará su décima participación— lo posiciona como uno de los rivales a vencer.

Sin embargo, la competencia será de alto nivel. El estadounidense Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, parte como el máximo favorito según los rankings especializados, gracias a su consistencia y dominio reciente en el circuito PGA.

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A su vez, el norirlandés Rory McIlroy también aparece en la baraja de candidatos. El europeo continúa persiguiendo el único ‘major’ que le falta para completar el Grand Slam de carrera, lo que añade un componente emocional a su participación en Augusta.

Nicolás Echavarría jugará su segundo Masters de Augusta

En medio de este panorama de figuras consolidadas, el colombiano Nicolás Echavarría se prepara para su segunda participación en el torneo. En 2025, el antioqueño finalizó en la casilla 51, con ocho golpes sobre par, en una experiencia que ahora buscará capitalizar.

Para Echavarría, este Masters representa una nueva oportunidad de medirse ante la élite del golf mundial y mejorar su registro previo. Su presencia también mantiene la expectativa del público colombiano, que sigue de cerca su evolución en el circuito internacional.

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El reto no será sencillo, teniendo en cuenta el altísimo nivel de los competidores y las exigencias propias del Augusta National, un campo que históricamente premia la precisión, la estrategia y la fortaleza mental en momentos clave.

Así las cosas, todo apunta a que el Masters de Augusta 2026 tendrá como protagonistas a Rahm, Scheffler y McIlroy, sin descartar sorpresas. Mientras tanto, Nicolás Echavarría buscará abrirse paso y dar el golpe en uno de los escenarios más icónicos del deporte mundial.