Nicolás Echavarría, en la pelea por el título del Cognizant Classic

El golf colombiano vuelve a dar de qué hablar en el inicio del llamado ‘Florida Swing’. Nicolás Echavarría firmó una ronda impecable y se metió en la pelea por el título del Cognizant Classic, torneo del PGA Tour que se disputa en West Palm Beach.

El antioqueño entregó una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo el par del campo, resultado que lo dejó en la segunda posición del tablero, a tan solo un impacto del liderato tras la primera jornada. Una actuación sólida que confirma su buen momento en la máxima categoría.

Echavarría no cometió errores a lo largo del recorrido y supo capitalizar las oportunidades de birdie que generó, mostrando precisión desde el tee y confianza sobre el green. Su rendimiento fue consistente de principio a fin, sin altibajos que comprometieran la ronda.

Declaraciones de Nicolás Echavarría

“Me sentí muy cómodo sobre green y desde el tee, lo que me permitió atacar más las banderas”, señaló el colombiano al término de su participación. Además, destacó que cuando el putt empieza a responder, el juego fluye con mayor naturalidad.

El jugador paisa hizo parte de uno de los primeros grupos en salir al campo y supo marcar el ritmo desde temprano. Aunque se mostró satisfecho con lo realizado, también dejó claro que el torneo apenas comienza y que la clave estará en mantener las mismas sensaciones durante las siguientes rondas.

Otros colombianos en el Cognizant Classic

En el mismo certamen también compiten Camilo Villegas y Marcelo Rozo. Villegas, campeón de este evento en 2010, firmó una tarjeta de 70 golpes (-1) que lo ubica en el puesto 36, resultado que lo mantiene con opciones de superar el corte y seguir sumando en la temporada.

Para Villegas, cada torneo es clave en su objetivo de consolidarse nuevamente en la élite, teniendo en cuenta que en 2026 alternará participaciones entre el PGA Tour y el Korn Ferry Tour. Su experiencia en el PGA National puede ser determinante en las rondas que restan.

Distinta fue la jornada para Marcelo Rozo, quien no logró encontrar su mejor ritmo y quedó relegado en la parte baja del tablero. El colombiano deberá firmar una ronda destacada si quiere mantenerse en competencia durante el fin de semana en un campo que le resulta especial por su cercanía a casa.

El liderato parcial le pertenece al estadounidense Austin Smotherman con 62 golpes (-9), mientras Echavarría acecha a un solo impacto. Con tres rondas por disputarse, la bandera colombiana vuelve a instalarse en la parte alta de un evento del PGA Tour, ilusionando con una nueva celebración para el país.