Nicolás Echavarría es campeón del Cognizant Classic; su tercer título en el PGA Tour

El colombiano Nicolás Echavarría, en una espectacular semana en la que solo cometió tres bogeys en 72 hoyos, logró este domingo su tercer título en el PGA Tour de golf al ganar el Cognizant Classic, disputado desde el jueves en Palm Beach Gardens, Florida (EE.UU.).

Nicolás Echavarría Botero, de 31 años, se impuso en Palm Beach con 267 golpes totales (17 bajo par), dos menos que los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman, así como también con respecto al irlandés Shane Lowry (quien luego de contar con tres golpes de ventaja en el liderato con cuatro hoyos por jugar, tuvo un final de pesadilla, con dos doble bogeys en sus hoyos finales).

Echavarría no solo ganó el título; hay más razones para celebrar

El ahora tres veces campeón del tour se convirtió en el segundo colombiano en ganar esta competencia, emulando lo hecho por el también antioqueño Camilo Villegas en 2010.

Con este resultado, Echavarría no solo aseguró su permanencia en el PGA Tour hasta 2028, sino que clasificó a dos de los cuatro Majors del año, entre ellos el Masters de Augusta y el PGA Championship. Además, entró al field del The Players Championship y a los seis Signature Events que restan de la temporada.

El palmarés de Nicolás Echavarría en el golf profesional

En el Cognizant Classic, el jugador de Medellín firmó cuatro rondas de 63, 72, 66 y 66 impactos para hacerse con el título que une a los logrados el 5 de marzo de 2023 en el Abierto de Puerto Rico y el 27 de octubre de 2024 en el Zozo Championship.

En total, Echavarría atesora siete victorias como profesional, ya que a esas tres une dos en el PGA Tour Latinoamérica y otras dos en el circuito colombiano, las cuatro en 2018.

