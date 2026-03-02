Nicolás Echavarría escaló en el ranking mundial luego del título en el Cognizant Classic

El entorno del golf colombiano vuelve a celebrar. Nicolás Echavarría dio un salto significativo en el escalafón mundial tras su más reciente conquista en territorio estadounidense y se metió de lleno entre los mejores del planeta.

Posición de Nicolás Echavarría en el ranking mundial

El antioqueño ascendió veinticinco posiciones en el ranking mundial y ahora ocupa el puesto 34, luego de ganar el Cognizant Classic de los Estados Unidos, torneo que concluyó este domingo y que lo tuvo como gran protagonista de principio a fin.

Lea también Nicolás Echavarría es campeón del Cognizant Classic; su tercer título en el PGA Tour

Echavarría, de 31 años, se quedó con el título en Palm Beach Gardens, Florida, con un acumulado de 267 golpes, 17 bajo par, superando por dos impactos al irlandés Shane Lowry y a los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman, en una definición que exigió precisión y temple.

El colombiano firmó tarjetas de 63, 72, 66 y 66 golpes, demostrando regularidad y carácter en las rondas definitivas. Así, sumó su tercer título en el circuito más importante del golf mundial, el PGA Tour, consolidándose como una de las cartas fuertes de América Latina.

Palmarés de Nicolás Echavarría

Este nuevo trofeo se une a los conseguidos en el Abierto de Puerto Rico, el 5 de marzo de 2023, y en el Zozo Championship, el 27 de octubre de 2024, ampliando una hoja de vida que ya suma siete victorias como profesional, incluyendo títulos en el PGA Tour Latinoamérica y en el circuito colombiano.

Ranking mundial de golf - marzo 2

Mientras tanto, el top 10 del ranking mundial no presentó cambios de gran impacto en la zona alta. El estadounidense Scottie Scheffler continúa como número uno del mundo, seguido por el norirlandés Rory McIlroy en la segunda casilla y el inglés Tommy Fleetwood, quien completa el podio.

La principal novedad en ese selecto grupo fue el ascenso de John Michael Spaun al octavo lugar tras conquistar el Genesis Invitational, movimiento que desplazó a su compatriota Xander Schauffele a la novena posición.

Lea también VIDEO - David Alonso sufrió fuerte caída en el Gran Premio de Tailandia de Moto 2

En cuanto a los movimientos europeos, el español David Puig cayó cinco puestos y ahora es 91 del mundo, luego de finalizar en la casilla 51 del torneo de Adelaide, en Australia. Buscará recuperar terreno esta semana en el certamen de Hong Kong.

Por su parte, su compatriota Ángel Ayora fue el mejor español de la jornada al escalar cuatro posiciones y ubicarse en el puesto 104, la mejor clasificación de su carrera, tras su noveno lugar en el Abierto de Sudáfrica. Entretanto, Colombia disfruta del momento dulce de Echavarría, quien ya mira de frente a la élite mundial.