Nicolás Echavarría está en el top 10 del American Express en el PGA Tour

El golfista colombiano Nicolás Echavarría tuvo una brillante jornada este viernes 23 de enero en el American Express del PGA Tour al meterse al top 10.

Echavarría, que está disputando su segundo torneo de la temporada, se benefició de las condiciones climáticas para firmar una tarjeta de 63 golpes y registrar -14 impactos, teniendo en cuenta el par del campo.

Con los resultados de este viernes, el colombiano comparte la sexta posición con los estadounidenses Eric Cole, Rickie Fowler, Wyndham Clark y el canadiense Nick Taylor.

El certamen es liderado por los estadounidenses Scottie Scheffier y Blades Brown, quienes empatan con -17 golpes.

“Estoy contento con lo hecho hoy, la semana pasada se sintió un poco el descanso y me sentí un poco fuera de ritmo, sin embargo, poco a poco voy retomando las buenas sensaciones y lo hecho hoy es prueba de esto. Hay que esperar porque todavía quedan dos días clave y en este torneo todos los días cambian las situaciones”, afirmó el colombiano.

Otros colombianos en el American Express

El American Express del PGA Tour también tiene la participación de los colombianos Camilo Villegas y Marcelo Rozo.

Villegas está en el puesto 79 con siete impactos bajo el par del campo.

Por otro lado, Rozo es 126 con menos tres golpes, teniendo en cuenta el par del campo.

Este sábado se definirán los nombres de los golfistas que disputarán el domingo el último día de competencia, ya que se realizará el respectivo corte.