Nicolás Echavarría llega como favorito a su cuarto The Players Championship

El golfista colombiano, Nicolás Echavarría, afronta uno de los retos más importantes de la temporada 2026 al participar en el The Players Championship, considerado uno de los torneos más prestigiosos del PGA Tour y disputado en el exigente campo del TPC Sawgrass, en Florida.

El colombiano disputará The Players Championship por cuarta ocasión consecutiva y llega a esta competencia en un momento especial de su carrera, ya que hace apenas unos días logró un triunfo destacado en el Cognizant Classic, pero también tiene la obligación de superar el corte por primera vez.

Lea también Juan Carlos Osorio regresaría a la Liga BetPlay: inesperado equipo lo busca

Echavarría candidato al título de The Players Championship

llega al evento en uno de sus mejores momentos deportivos de la carrera: tres títulos del PGA Tour, el último de ellos hace un par de semanas en el Cognizant Classic, ubicado en el top 40 del ranking mundial y dentro del top 10 de la FedEx Cup, lugares de privilegio que alcanzó por primera vez.

Gracias a ese rendimiento reciente, Echavarría obtuvo su lugar en el prestigioso The Players Championship, torneo que reúne a los mejores golfistas del mundo y que cuenta con una bolsa de premios millonaria. El evento es conocido como “el quinto major” del golf debido al nivel de su campo de jugadores y a la dificultad del recorrido en TPC Sawgrass.

Lea también Jorge Luis Pinto volvería a dirigir: estas son las ofertas

En esta edición del torneo, el colombiano será el único representante de Colombia en el campeonato, lo que aumenta la expectativa en torno a su actuación y por lo que reaccionó de manera emocionante, pero también "sacando pecho" por representar a su país.

“No lo veo como una revancha, sin embargo, sí estoy consciente de qué necesito hacer estos días para llegar al fin de semana y poder ser protagonista en este torneo que disfruto mucho”.

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿Cuándo debuta Echavarría en The Players Championship?

El colombiano iniciará su participación este jueves a la 1:06 de la tarde (hora de Colombia) en la primera ronda, mientras que el viernes afrontará la segunda salida a partir de las 8:16 de la mañana, con el objetivo de superar por primera vez el corte en este campeonato.