Nicolás Mejía se citó con la historia y ganó en Wimbledon

Nicolás Mejía vivió este lunes una de las jornadas más importantes de su carrera deportiva. El tenista colombiano logró su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam al derrotar al paraguayo Daniel Vallejo en la primera ronda de Wimbledon 2026.

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El bogotano de 26 años, remontó un partido de cuatro horas para imponerse con parciales de 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (2), en el único duelo entre tenistas sudamericanos de la primera ronda del torneo más prestigioso del circuito.

Luego de ceder el primer set, Mejía elevó notablemente su nivel de juego. El colombiano mostró mayor solidez desde el fondo de la cancha y fue contundente con su servicio, uno de los aspectos que terminó inclinando la balanza a su favor tras ganar el 70 % de los puntos con el primer saque.

Los colombianos que han ganado en el cuadro principal de Wimbledon

La victoria también tiene un enorme valor histórico. Nicolás Mejía se convirtió en el sexto colombiano en ganar un partido del cuadro principal de Wimbledon, uniéndose a William 'El Pato' Álvarez, Iván Molina, Alejandro Falla, Santiago Giraldo y Daniel Galán.

Al finalizar el encuentro, la emoción se apoderó del colombiano. Tras cerrar el triunfo en el 'tie-break' del cuarto set, se arrodilló sobre el césped, miró al cielo y dedicó la victoria a su padre, Gustavo Mejía, quien falleció de un infarto en una cancha de tenis en 2017.

Nicolás Mejía habló tras su triunfo en Wimbledon

"Mi padre partió y todos los sueños míos eran los de él. Si hay por alguien, por una persona por la que juego de verdad, es por él", expresó el tenista colombiano, visiblemente conmovido. "Siempre digo que espero que mi padre esté orgulloso de mí. Todos los resultados y todas las victorias son para él".

Mejía también recordó que fue su padre quien le enseñó a sacar y quien soñaba con acompañarlo por el circuito profesional. "Fue él quien me enseñó a sacar. Decía siempre que su sueño era retirarse y acompañarme a todos los partidos. Lo estoy honrando de la mejor manera", aseguró.

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El triunfo también tendrá un impacto importante en el escalafón mundial. De manera parcial, el colombiano ascenderá al puesto 140 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera, y una nueva victoria lo dejaría muy cerca de ingresar al grupo de los 130 mejores tenistas del mundo.

Próximo rival de Nicolás Mejía en Wimbledon

En la segunda ronda de Wimbledon, Nicolás Mejía enfrentará al estadounidense Michael Zheng, quien también llegó desde la fase clasificatoria y sorprendió al eliminar al británico Cameron Norrie. Será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores y una nueva oportunidad para que el colombiano continúe escribiendo su historia en el All England Club.