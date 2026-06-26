Tour de Francia 2026: un colombiano fue descartado a último momento

Queda apenas una semana para que el ciclismo se vuelva a tomar al mundo con una de las competencias más importantes. Se trata nada más ni nada menos que del Tour de Francia 2026 que, seguramente tendrá la participación de ciclistas colombianos.

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Sin duda alguna, el calendario ciclístico del 2026 toma protagonismo con una competencia que espera dar de qué hablar como lo es el Tour de Francia que arrancará del 4 al 26 de julio. Harold Tejada del XDS Astana Team fue el primero de los representantes de Colombia en confirmar su presencia en suelo francés.

Uno de los colombianos que también llama la atención en busca de ser protagonista en el Tour de Francia es nada más ni nada menos que Daniel Felipe Martínez del Red Bull Bora-hansgrohe. El equipo alemán la mandó cambiada y tomó una decisión inesperada.

DANIEL FELIPE MARTÍNEZ NO CORRERÁ EL TOUR DE FRANCIA 2026

Barcelona será el punto de partida para las escuadras y para grandes ciclistas que quieren ser protagonistas y candidatos para ganar una de las competencias más importantes de la disciplina.

En esa lista de favoritos para el título no aparece Daniel Felipe Martínez, que, pese a que estaba dentro de la preselección del Red Bull Bora-hansgrohe, los alemanes tomaron la decisión de bajar de la competencia al ciclista bogotano que no correrá en el Tour de Francia.

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Sin duda alguna, es una noticia fuerte con Daniel Felipe Martínez que no estará en el certamen, pese a haber sido parte de las competencias previas que lo podían llevar a disputar el Tour de Francia como el Tour de Romandía, Tour Auvergne.Rhone-Alpes.

La presencia del colombiano no se estaba poniendo en duda después de hacer parte de fases previas para poder ganar la confianza del equipo que está representando. La escuadra alemana se decantó por otros ocho corredores con la participación de nada más ni nada menos que de Remco Evenepoel.

Bajo ese panorama, el Red Bull Bora-hansgrohe tendrá en la competencia a Remco Evenepoel, Tim van Dijke, Nico Denz, Florian Lipowitz, Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Maxim van Gils y Jai Hindley.

LOS COLOMBIANOS QUE SÍ ESTARÁN EN EL TOUR DE FRANCIA

Con la baja de Daniel Felipe Martínez por decisión técnica del Red Bull, la representación colombiana tendrá a Harold Tejada como el único que ya confirmó la participación. El ciclista del XDS Astana podría estar acompañado de su compatriota, Sergio Higuita.

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Por último, la delegación colombiana también se podría completar con Einer Rubio que ha hecho parte de importantes competencias previas al Tour de Francia y que espera ser protagonista en una de las carreras más importantes. Además, el Movistar Team podría utilizar su habilidad en la montaña para disputar etapas que cuenten con perfiles ideales para escaladores.

En el transcurso de los próximos días, seguramente se conocerán de manera oficial los listados de las demás escuadras que podrían tener en cuenta a representantes de Colombia en el Tour de Francia.