Nikola Jokic podría ser baja para los Nuggets por varios partidos

El Miami Heat se impuso 147-123 sobre los Denver Nuggets en una noche marcada por la lesión del tres veces ganador al Jugador Más Valioso, Nikola Jokic.

Lea también El Giro de Italia 2026 en peligro por problemas económicos

Miami aprovechó la ausencia de Jokic y anotó 47 puntos en el tercer cuarto, lo que iguala el récord de la franquicia del sur de la Florida. El escolta Normal Powell fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. completó un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes

Aunque el primer reporte indicó un posible regreso al encuentro, esto no sucedió. "Solamente sé que es en su rodilla izquierda", dijo el entrenador David Adelman. "Inmediatamente, supo que algo estaba mal, esto es parte de la NBA".

"Vamos a tener más información mañana, en este momento me preocupo más por él como persona y la decepción de pasar por algo así". La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Spencer Jones intentó defender un remate del mexicano Jaime Jaquez Jr. y, en el salto, se apoyó en el tobillo del serbio, que de inmediato se tomó la rodilla izquierda.

Casi de manera instantánea, el entrenador David Adelman se acercó a Jokic, quien daba muestras de dolor tirado en la duela.

En otras noticias

Poco tiempo después logró ponerse de pie y se dirigió al vestuario caminando con dificultad. Antes del inicio de la segunda mitad, Jokic no salió a la duela para realizar los trabajos típicos de calentamiento.

"Todos necesitamos un tiempo para asimilar la situación", agregó el entrenador de 44 años. "Necesitamos tener la información de lo que realmente es y después podemos concentrarnos en buscar lo mejor para el equipo".

La expectativa del cuerpo técnico es tener información previo al viaje a Toronto para iniciar lo antes posible el camino a la recuperación.

El campeón de la NBA en el 2023 salió del partido disputando 19 minutos en los que anotó 21 puntos, sirvió ocho asistencias y recuperó cinco rebotes.

Lea también Serie del Caribe 2026: anunciaron el calendario oficial con nuevos equipos en el torneo

"Joker" llegó al partido anotando 90 puntos en los últimos dos partidos y promediando un triple doble de 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en la temporada en curso.