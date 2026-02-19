Norris lidera en Bahréin y se prepara para defender el título de la F1

Cada vez falta menos para que inicie una nueva temporada de la Fórmula 1, en donde será claramente Lando Norris y McLaren los protagonistas, ya que llegan a defender el título de campeones que se obtuvo en la temporada 2025.

Justamente la escudería británica y el piloto neerlandés iniciaron de buena manera la competencia de automovilismo más importante del mundo con un test exitoso de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin (Sakhir), dejando claras buenas impresiones de cara a la temporada 2026.

Norris lidera con el mejor tiempo de la parrilla en Bahréin

Lando Norris ha sido uno de los protagonistas más destacados del ensayo en el circuito de Bahréin antes de que inicie de manera oficial la competencia, gracias a su rendimiento sólido y competitivo al volante del McLaren Mastercard F1 Team.

En la primera jornada oficial de pruebas, el británico fue protagonista al marcar uno de los tiempos más rápidos del día, situándose entre los líderes de la tabla y superando incluso a algunos de los pilotos considerados favoritos de la parrilla de este circuito, lo que empieza a generar bastante optimismo en McLaren y entre los aficionados para lo que será el resto de 2026.

Sin embargo, Norris se siguió robando el protagonismo con la sesión matutina del día 2 de los test, Norris registró el mejor tiempo del día con un crono de 1:33.453, superando por una estrecha ventaja a Max Verstappen de Red Bull Racing y mostrando que tanto él como el monoplaza pueden desempeñarse a gran nivel bajo las nuevas regulaciones de la Fórmula 1.

Ese registro no solo le permitió liderar la tabla, sino que también demostró la consistencia del McLaren en largas sesiones de rodaje y con diferentes compuestos de neumáticos, algo que los equipos valoran profundamente antes de la temporada oficial.

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 2026?

Los equipos ya están en pista con varias sesiones de test de pretemporada en Bahréin a mediados de febrero, esos entrenamientos no forman parte del campeonato oficial: sirven para ajustes de monoplazas y recopilación de datos antes de que comience el torneo real.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, del 6 al 8 de marzo de 2026. Este evento marcará el inicio de la temporada, con prácticas, clasificación y la carrera principal durante ese fin de semana, dando paso a las demás pruebas del calendario de 24 Grandes Premios a lo largo del año.