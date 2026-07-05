Novak Djokovic superó récord de Roger Federer en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic dio este domingo un paso adelante en busca de su octavo título de Wimbledon tras ganar en octavos al ruso Roman Safiullin, con lo que superó el récord de triunfos del suizo Roger Federer en la prueba masculina del torneo.

Con su victoria, Djokovic logró a sus 39 años su victoria 106 sobre el pasto londinense, colocándose como el tenista con más triunfos allí, dejando atrás a Federer, con 105.

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El serbio, que busca además en Wimbledon su vigesimoquinto título en un torneo de Grand Slam, se impuso al ruso de 28 años, 132 del ranking, por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3, en casi tres horas y media.

"Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Espero que ahora llegue la parte de prosperar", declaró Djokovic tras su victoria.

"No suele haber muchos jugadores que me hagan sentir inferior desde el fondo de la pista. Hoy fue uno de esos días en los que, sinceramente, no quería alargar demasiado los peloteos, así que tuve que variar mi juego", añadió el serbio.

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Djokovic todavía está lejos del récord absoluto de victorias en el torneo, que lo ostenta la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, con 120 triunfos, que le sirvieron para ganar nueve títulos individuales en Wimbledon.

Djokovic aspira también este año en Londres a igualar en la prueba masculina el récord de ocho títulos de Federer en Wimbledon.

En caso de ganar el torneo londinense, Djokovic, que ahora ocupa el octavo puesto en el ranking mundial, confirmaría su supremacía en número de títulos de Grand Slam individuales en la ATP, con 25, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

Con su victoria ante el ruso, Djokovic alcanzó también por novena vez consecutiva los cuartos de final de Wimbledon, para un total de 17 veces que ha llegado como mínimo a esa instancia.