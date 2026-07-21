Así podrá ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El 2026 es uno de los años más deportivo y, aunque llegó a su final una nueva edición de la Copa Mundial, se acercan también los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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En esta ocasión la competencia se celebrará en Santo Domingo entre el 24 de julio y el 8 de agosto, reunirá a más de 5.000 atletas de 37 países y territorios, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más importantes del continente que se podrá ver a través de los siguientes medios.

¿Dónde ver los Juegos en vivo?

La principal opción para seguir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 será Claro Sports, que contará con los derechos de transmisión para gran parte de América Latina. La cadena ofrecerá cobertura en vivo de las competencias más destacadas a través de sus canales de televisión por suscripción y de su plataforma digital.

Así mismo, en Puerto Rico, la cobertura también estará disponible en canales de televisión abierta y por cable, como Telemundo Puerto Rico y Punto 2. La organización de los Juegos ha confirmado que habrá una señal oficial de streaming para garantizar que ningún aficionado se pierda las actuaciones de los atletas de su país.

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Para los seguidores en Colombia y el resto de América Latina, los aficionados podrán acceder a las transmisiones de Claro Sports mediante YouTube, donde habilitará señales gratuitas para varios eventos.

Horarios y competencias destacadas

Los horarios de transmisión variarán según la disciplina y la jornada. Por ello, se recomienda consultar diariamente la programación oficial de los Juegos, disponible en el sitio web del evento y en las redes sociales de Claro Sports.

Entre las competencias más esperadas se encuentran el atletismo, la natación, el ciclismo de ruta, el boxeo y el fútbol, donde Colombia tendrá una amplia representación y buscará sumar medallas en varias disciplinas.

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¿Cuántos deportistas colombianos van a los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Colombia llega a esta nueva edición nuevamente como una de las protagonistas tras sus destacadas participaciones previas y en esta ocasión llevará una delegación de 475 deportistas que lucharán por cada medalla en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

El Comité Olímpico Colombiano confirmó que la lista de viajeros está integrada por 212 mujeres y 263 hombres. Las mujeres representan el 44,6 % de la delegación, mientras que los hombres corresponden al 55,4 % distribuidos en 34 deportes, lo que convierte a Colombia en una de las delegaciones más numerosas de la competencia.