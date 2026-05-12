Oklahoma City aplastó a los Lakers: LeBron James eliminado en las semifinales de la NBA

La temporada de los Los Angeles Lakers llegó a su fin en las semifinales de la Conferencia Oeste luego de caer frente al poderoso Oklahoma City Thunder, un equipo joven, dinámico y cada vez más consolidado como candidato serio al título de la NBA.

La eliminación representa un duro golpe para la franquicia angelina, que había depositado grandes expectativas en esta campaña gracias al liderazgo de LeBron James y Luka Dončić, quienes intentaron sostener al equipo durante una serie intensa y físicamente exigente.

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Eliminación de Lakers en las semis de la NBA

El Thunder mostró durante toda la serie una superioridad basada en velocidad, profundidad de plantilla y una defensa asfixiante que terminó neutralizando a los Lakers en momentos decisivos. El liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander fue determinante, en especial por su capacidad anotadora, habiendo brillado en el encuentro definitivo con 35 puntos en 39 minutos.

Lakers ilusionó en el primer y tercer cuarto, habiéndolos ganado, pero con muy poca diferencia en el marcador, lo que le permitió a Oklahoma clasificarse a la siguiente instancia con un marcador de 110-115, habiendo ganado el segundo y cuarto cuarto por una diferencia de nueve puntos.

Lakers, a pesar de contar con figuras experimentadas y talento ofensivo, el equipo volvió a mostrar problemas de consistencia defensiva y falta de profundidad en la rotación. En varios encuentros de la serie, el desgaste físico de LeBron James fue evidente.

Con LeBron acercándose al final de su carrera y con una plantilla que necesitará ajustes importantes, la directiva deberá analizar cuidadosamente los movimientos del próximo mercado. La misión será construir un equipo más equilibrado y competitivo alrededor de Dončić, quien apunta a convertirse en el rostro principal de la organización en los próximos años.

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¿Cuándo se jugará la final de la Conferencia Oeste?

Las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026 están programadas para comenzar el 20 de mayo, aunque podrían adelantarse al 18 de mayo dependiendo de cuándo terminen las semifinales de conferencia.

El Oklahoma City Thunder ya aseguró su lugar tras eliminar a los Los Angeles Lakers y ahora espera al ganador de la serie entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves, la cual va empatada 2-2.