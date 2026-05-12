Esteban Cambiasso, exjugador argentino que trabajó en el cuerpo técnico de José Néstor Pekerman para la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018, hizo una revelación de la Selección Colombia de Mayores.



El exjugador argentino expresó que el gol que el defensa central Yerry Mina le marcó a Inglaterra en el último minuto de los octavos de final los ilusionó mucho. Ese tanto llevaba al alargue la instancia.

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Se definió en penales

En el tiempo extra, los británicos y colombianos mantuvieron el empate, por lo que el partido se fue a los disparos desde el punto penal. La selección de Inglaterra se impuso desde los doce pasos y clasificó a los cuartos de final.

“Mis recuerdos con la selección colombiana son muchos, es difícil elegir un momento; me viene el momento de la dificultad posterior al primer partido. El gol de Yerry ante Inglaterra nos ilusionó”, expresó Cambiasso, en Win Sports.

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¿La tricolor pasará los cuartos en el Mundial 2026?

La Selección Colombia tenía la gran oportunidad de volver a llegar a los cuartos de final, después de lo hecho en Brasil 2014. En ese partido de octavos fue ausente por lesión James David Rodríguez.



Ahora, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia de Mayores espera superar la fase de los cuartos de final. El trabajo no será fácil, pero tampoco será una tarea imposible.

Colombia en el grupo K

La tricolor comparte el grupo K del Mundial FIFA 2026 con República Democrática del Congo, Portugal y Uzbekistán. El combinado nacional está llamado a pelear el primer lugar del grupo.



Restan 31 días para el inicio del certamen orbital. James Rodríguez, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Santiago Arias serán los primeros jugadores en unirse al campamento de la Selección Colombia.

















