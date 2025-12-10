Paisas derrotó a Cimarrones y se consagró campeón de la Liga BetPlay de Baloncesto 2025-II

Paisas se proclamó campeón de la Liga Profesional de Baloncesto este martes 9 de diciembre al vencer a Cimarrones del Chocó y cerrar de manera impecable la serie final. El quinteto antioqueño ganó los tres primeros partidos y se quedó con el título sin necesidad de disputar los encuentros restantes.

El equipo dirigido por Daniel Seoane viajó a Quibdó con la misión de sostener la ventaja obtenida en Medellín, donde había ganado los dos primeros duelos, incluido un trabajado 93-85 en el segundo partido de la serie.

En territorio chocoano, Paisas ratificó su superioridad y selló el 3-0 definitivo, resultado que le permitió levantar el trofeo del segundo semestre y sumar su segundo campeonato consecutivo en este 2025.

Una de las figuras del título fue Luis Almanza, quien nuevamente se consolidó como pieza clave del equipo paisa y motor ofensivo en los momentos más exigentes de la final.

En el primer semestre, Paisas ya se había consagrado campeón tras imponerse ante Caimanes del Llano, lo que confirma su dominio absoluto durante toda la temporada.

Este bicampeonato fortalece el proyecto deportivo del club y ratifica el trabajo de Seoane al frente del equipo, que ha logrado establecer una identidad competitiva y constante.

Con el cierre oficial del segundo semestre, la División Profesional de Baloncesto deberá anunciar en las próximas semanas el calendario del primer torneo de 2026.

También se espera la confirmación del número de equipos participantes, un aspecto que podría tener variaciones de cara al próximo año.