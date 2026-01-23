José Enamorado dejó huella en Colombia; mejor gol del 2025

Este jueves 22 de enero se premiaron a los futbolistas más importantes durante el 2025. Entre las categorías hubo tiempo para premiar a los mejores delanteros, arqueros, volantes, defensas, y, por supuesto, al mejor gol del año. En esta categoría, la cosa no iba a ser fácil por la cantidad de anotaciones convertidas a lo largo de la temporada.

Entre los posibles candidatos para llevarse el mejor gol del 2025, estuvieron José Enamorado del Junior, Francisco Chaverra, Edwin Cardona, Hugo Rodallega y Frank Salas de Medellín, Nacional, Santa Fe y Boyacá Chicó respectivamente.

Grandes actores del mejor gol del año, pero, claramente solo uno podía llevarse los reflectores y ganar el premio. Marcar una anotación bonita es de aplaudir, y siempre toma mayor importancia dependiendo del contexto. En el caso de Hugo Rodallega fue el tanto ante el Deportivo Independiente Medellín lesionado en la final, de Francisco Chaverra un golazo de tiro libre, el de Edwin Cardona de larga distancia, el de José Enamorado ante el Tolima en la final y Frank Salas en una jugada acrobática.

JOSÉ ENAMORADO SE QUEDÓ CON EL MEJOR GOL DEL 2025

Sin duda alguna, meter un gol de gran factura sirve para estar entre los reflectores y poder estar en consideración dentro de los reconocimientos. José Enamorado, quien le dio el título al Junior y que sacó del sombrero magia con un doble recorte y un remate al ángulo que se metió en el arco del cuadro tolimense fue elegido por encima de todos.

José Enamorado se fue del Junior de Barranquilla y firmó con el Gremio de Porto Alegre. El soledeño dejó huella con ese golazo, que ni él se lo podía creer, dado que definió con su pierna no hábil y la puso al ángulo.









El extremo envió un mensaje desde Brasil afirmando, “mil disculpas no estar en la ceremonia, ya que nos quedó difícil desde por acá y por cómo se dio todo. Agradecerle a los directivos del FPC y al patrocinador oficial por este lindo evento que resalta y pone en alto nuestro fútbol colombiano. Gracias por ponerme en el once ideal y les envío un fuerte abrazo”.