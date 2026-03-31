Primer equipo clasificado a los playoffs de la NBA

La temporada 2025-26 de la NBA sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello se empieza a llegar también a las instancias finales, en donde poco a poco se van conociendo a los equipos que clasificaron de manera directa a la siguiente instancia de la competencia y en donde justamente se encuentran Los Boston Celtics.

El equipo de Massachusetts aseguró su clasificación a los playoffs de la NBA 2026 tras una sólida temporada regular, consolidándose nuevamente como uno de los equipos protagonistas de la Conferencia Este.

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Celtics se ilusiona con un nuevo título en la NBA

Boston selló su boleto a la postemporada el pasado 29 de marzo, luego de una contundente victoria frente a los Charlotte Hornets, resultado que les permitió alcanzar su clasificación número 12 consecutiva a playoffs, la racha activa más larga en la liga.

Este logro reafirmó la consistencia del equipo en la élite del baloncesto estadounidense durante más de una década y en donde brilla un gran referente como lo es Jayson Tatum, quien fue clave en este proceso, ya que en el partido que aseguró la clasificación, el alero brilló con 32 puntos, además de aportar en rebotes y asistencias, liderando a un equipo que ha sabido mantenerse competitivo a pesar de las molestias físicas que lo han acompañado en la temporada.

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En la tabla de posiciones, Los Celtics se han mantenido en los primeros lugares del Este, peleando incluso por el liderato de la conferencia. Esta ubicación no solo les garantiza el pase directo a playoffs, sino también la posibilidad de contar con ventaja de localía en las primeras rondas, un factor determinante en series al mejor de siete partidos.

De acuerdo con el formato de la liga, clasifican directamente los seis mejores equipos de cada conferencia, mientras que los ubicados del séptimo al décimo lugar disputan el Play-In. En este contexto, los Celtics evitaron cualquier riesgo y aseguraron su presencia sin depender de esa instancia.

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Próximo partido de Boston Celtics en la NBA

Celtics se clasificó matemáticamente a la siguiente fase de la NBA a falta de siete partidos, pero no puede bajar la guardia en los que aún quedan por delante, tal como el que se llevará a cabo el miércoles 1 de abril contra Miami Heat en el Kaseya Center sobre las 18:30 hora Colombia.