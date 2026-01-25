Primera victoria para el atletismo colombiano en 2026 con la Media Maratón de Miami

Mauricio González, uno de los fondistas más destacados del atletismo colombiano, vivió una jornada significativa en la Media Maratón del Life Time Miami Marathon & Half 2026, la cual se llevó a cabo el domingo 25 de enero en Miami, Florida.

El atleta de la escuadra Porvenir, a sus 37 años, se convirtió en el representante de Colombia en una de las pruebas internacionales más prestigiosas del atletismo con la determinación de marcar un hito en su temporada y continuar consolidando su evolución como corredor de larga distancia.

Así fue la victoria de Mauricio González en la Media Maratón de Miami

La carrera contó con la participación de más de 18.500 corredores de 49 estados y numerosos países, demostrando de esta manera la importancia con la que cuenta dicho evento dentro del calendario atlético global, donde Miami se ha establecido como una de las citas invernales más concurridas por corredores de élite y aficionados.

Para el atleta colombiano, esta fue su primera incursión en la Media Maratón de Miami, lo que añadía un componente de expectativa a su participación. Los resultados finales de la Media Maratón, a arrojan Mauricio González concluyó la carrera con un tiempo oficial de 1:29:38, posicionándose entre los corredores más destacados de su grupo de edad (clasificado 43/1411 en su división M3539).

El bogotano marcó los siguientes parciales: sobre el kilómetro 5 un registro de 15 minutos y 31 segundos, en el kilómetro 10 un tiempo de 30 minutos y 50 segundos, para el kilómetro 15 marcó 46 minutos con 42 segundos. En el kilómetro 20 su guarismo fue de 1 hora, 2 minutos y 20 segundos.

El recorrido exigente, pero lleno de energía y apoyo por parte de los espectadores, puso a prueba a cada participante a lo largo de sus 21 kilómetros de recorrido urbano y junto a la costa. A medida que el reloj avanzaba y los cuerpos respondían al esfuerzo, González demostró su experiencia y disciplina heredadas de años de entrenamiento y competencia.

Mauricio González habló sobre la victoria en la Media Maratón de Miami

Tras un exigente recorrido de 21km en Miami, el colombiano analizó su victoria ay se mostró orgulloso del rendimiento que había desempeñado para poder quedarse con el triunfo.

“Fue una carrera muy difícil, desde los primeros kilómetros muchísimo viento, la subida al puente bastante difícil, en el kilómetro 2 un viento muy fuerte. Yo decido atacar ahí, pues son condiciones que conozco de viento bastante fuerte, los atletas que venían conmigo decidieron quedarse un poco y ya desde ahí me fuu en solitario para ganar la carrera”.