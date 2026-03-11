¿Quién es Bam Adebayo? El basquetbolista que hizo 83 puntos con Miami

El nombre de Bam Adebayo vuelve a ocupar titulares tras su histórica noche de 83 puntos con el Miami Heat. Pero detrás del pívot tres veces All-Star y campeón olímpico hay una historia marcada por la superación, un apodo inspirado en un dibujo animado y un sueño que comenzó muy lejos de los grandes escenarios de la NBA.

Un apodo nacido de Los Picapiedra y una infancia humilde

El verdadero nombre del jugador es Edrice Femi Adebayo. Sin embargo, desde pequeño su madre comenzó a llamarlo “Bam”, inspirado en el personaje Bam-Bam de la serie animada Los Picapiedra.

Su infancia estuvo lejos del lujo que hoy rodea a las estrellas del baloncesto. Creció en un tráiler en Carolina del Norte junto a su madre, Marilyn Blount, quien trabajaba como cajera para mantener a la familia.

Aquella etapa marcó profundamente al jugador. De hecho, durante años llevó una foto del tráiler como fondo de pantalla en su celular para recordar de dónde venía y la promesa que le hizo a su madre: sacarla de esa situación.

Lea también Alcaraz le mete presión a Djokovic en el Indian Wells y clasifica a octavos

De Kentucky a estrella del Miami Heat

Adebayo llegó a la NBA en 2017 tras jugar una temporada universitaria con los Kentucky Wildcats men’s basketball, dirigidos por John Calipari.

Aunque muchos dudaban de su impacto ofensivo, el Miami Heat lo eligió con el puesto 14 del draft y allí terminó explotando todo su potencial bajo la dirección del entrenador Erik Spoelstra.

Con el paso de las temporadas se convirtió en una de las piezas clave del equipo: ha sido tres veces All-Star y ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, consolidándose como uno de los pívots más completos de la liga.

Lea también Djokovic triunfó y se encamina al título del Indian Wells

Una pareja de leyenda en el baloncesto

Fuera de la cancha, Adebayo comparte su vida con otra superestrella del baloncesto: A’ja Wilson, considerada una de las mejores jugadoras de la historia de la WNBA.

La pívot ha construido una carrera llena de títulos y premios individuales, lo que ha convertido a la pareja en una de las más poderosas del baloncesto profesional.

Hoy, Bam Adebayo es una figura consolidada en la NBA, pero su historia sigue teniendo el mismo motor que cuando era niño: el recuerdo de aquel tráiler en Carolina del Norte que lo impulsó a luchar por un futuro diferente.