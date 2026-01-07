Rally Dakar 2026: clasificaciones y resultados tras la tercera etapa

El estadounidense Mitch Guthrie conquistó este martes la tercera etapa del Dakar 2026, en Arabia Saudita, al volante de su Ford, y de paso se colocó líder de la clasificación general.

Guthrie superó en la tercera etapa al checo Martin Prokop, segundo en la general a 26 segundos, y al sudafricano Guy Botterill.

El catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), líder de la general en la salida Al-Ula, es ahora décimo al término de los 421 kilómetros de especial con llegada también en Al-Ula.

Los españoles Carlos Sainz (4º) y Nani Roma (5º) están respectivamente a 3 minutos y 34 segundos, y a 4 minutos y dos segundos del liderato de la general. Les siguen el brasileño Lucas Moraes (Dacia) y la española Cristina Gutiérrez (Dacia).

Un día después de la victoria de su compatriota Seth Quintero, Guthrie logró su primera victoria en la categoría élite Ultimate. En meta, confesó sonriente que no se lo esperaba y celebró haber podido evitar las piedras y los pinchazos.

El francés Sébastien Loeb (Dacia), que busca su primer título en el Dakar, en el que vive su décima participación, terminó la etapa a más de 25 minutos del ganador del día.

Por otro lado, el español Tosha Schareina se impuso este martes en la tercera etapa del Rally Dakar en categoría de motos, en Arabia Saudita, mientras que la escudería Honda logró un doblete con el segundo puesto del estadounidense Ricky Brabec.

El australiano Daniel Sanders, vigente campeón, conservó el liderato en la general. El piloto español de Monster Energy Honda HRC cerró la etapa con inicio y final en Al-Ula, con 421 kilómetros de especial, en 4 horas 26 minutos 39 segundos.

Schareina superó a Brabec por 2 minutos 17 segundos y a Sanders por 3 minutos 28 segundos.

En la general, Sanders conserva el liderato con 1 minuto 7 segundos de ventaja sobre Brabec y 1 minuto 13 segundos sobre el vencedor del día. El también español Canet, octavo en la etapa, cayó al cuarto puesto de la general.







